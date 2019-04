El titular de Amsafé Rosario, Gustavo Terés, disparó contra la provincia por no haber convocado a los docentes a paritarias.

El secretario general de la delegación local de Amsafé, Gustavo Terés, criticó la decisión del gobierno provincial de convocar a la negociación paritaria solo a la Unión Provincial Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), pero no a los gremios que nuclean a los docentes, que tienen previsto un paro para el miércoles y jueves.

"Es una clara estrategia de fracturar el frente estatal, con la intención de subordinar, disciplinar y desgastar a los trabajadores", aseguró Terés a La Capital hoy durante la reunión que llevaron a cabo los gremios locales para definir modalidad que tendrá en Rosario la jornada de protesta contra los tarifazos y el ajuste del jueves próximo.

"Esperamos que el gobierno nos convoque", aseguró el gremialista, que expresa al ala más dura del sindicato que nuclea los maestros, y agregó: "El gobierno empezó la discusión paritaria y se jactaba de que empezaba antes para que no hubiera zozobras a principios del mes de febrero. Todavía no realizó una propuesta paritaria seria. Ni siquiera a los otros gremios".

"El gobierno no solo no está tomando ninguna iniciativa sino que parece que quiere ser más duro con los débiles y más débil con los poderosos"

Terés, que ratificó el paro docente para el miércoles y jueves de esta semana, aseguró que "el gobierno lo primero que debería hacer es pagar las deudas que tienen con los trabajadores del Estado porque no está debiendo de la paritaria anterior el aumento, la cláusula gatillo de diciembre", y disparó: "Eso en primer lugar y después empezamos a discutir".

"La provincia también nos adeuda el proporcional del aguinaldo del segundo semestre", advirtió el sindicalista, y explicó: "Lo que el gobierno provincial hace es acumular deuda para mostrar que después va a dar un porcentaje más alto, cuando en realidad un parte importante es de la paritaria anterior".



Finalmente, destacó: "Acá hay una situación de mora, de indefinición del gobierno mientras la inflación avanza a pasos agigantados. Así se resiente el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado en su conjunto y los docentes en particular. El gobierno no solo no está tomando ninguna iniciativa sino que parece que quiere ser más duro con los débiles y más débil con los poderosos".