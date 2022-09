Amsafé Rosario dice que una mejora en las asignaciones familiares destrabaría el conflicto

El titular del gremio, Juan Pablo Casiello, exigió también que el gobierno retroceda en la decisión de descontar los días no trabajados por las medidas de fuerza

El gobierno provincial reanudará la discusión paritaria por actualización de salarios con el gremio Amsafé , que nuclea a docentes de escuelas públicas, después de la huelga por 72 horas que se iniciará este martes. El secretario general de ese sindicato en Rosario, Juan Pablo Casiello, señaló este lunes que “el escenario es complejo porque el conflicto se prolonga por la actitud del gobierno, que es el principal responsable de esta situación". Consideró que una llave para destrabar el conflicto sería que se retroceda en la decisión de descontar los días no trabajados por los paros y que se actualicen las asignaciones familiares.

El dirigente remarcó que “hay que sentarse a negociar con el gobierno cuánto antes . Las autoridades podrían haber convocado para el viernes pasado, también podrían haber convocado para hoy lunes. Es evidente que hay una actitud del gobierno que no es la de resolver el problema, no sólo en esta demora en la negociación que arrastró todo agosto y se vuelve a dar ahora, con una propuesta que a todas luces se queda atrás de la inflación”.

En declaraciones a LT8, el dirigente de Amsafé Rosario mencionó en ese sentido, “la actitud extorsiva de los descuentos (de los días no trabajados por los paros) en un manejo absolutamente contrario a la ley, al decir que la paritaria docente está aceptada por unos gremios y rechazada por otro, es decir que algunos van a cobrar aumentos y otros no. Eso es una barbaridad. Hay una cantidad de situaciones, donde el gobierno en lugar de apostar a solucionar el conflicto lo quiere profundizar. Hace mucho tiempo que no teníamos un conflicto tan largo”, agregó.

Al ser consultado sobre cuál sería la llave para destrabar el conflicto y llegar a un punto de acuerdo con las autoridades, Casiello evaluó: “Por un lado, el gobierno tiene que sacar la amenaza de descuentos de los días no trabajados. Esa es una condición que ponemos para poder dialogar cómo se debe. Después, debe mejorar la propuesta salarial. Cualquier dato de inflación supera el 90 por ciento anual. Ofrecer el 77 por ciento es ofrecer 20 puntos por detrás de la inflación. En una provincia con recursos, vemos un problema realmente grave”.

Casiello sostuvo que el gremio docente apuntó contra las asignaciones familiares que paga Santa Fe. “Son una vergüenza, 780 pesos por hijo cuando las asignaciones que paga Nación o que reciben los trabajadores de la actividad privada son de 20 mil pesos. Es una relación de 1 a 25. Además en lo que se refiere a la hora cátedra, todas las provincias pagan más que Santa Fe. Esta es una provincia con recursos, que económica está relativamente bien y que puede presentar una propuesta mejor”.

Amsafé Rosario.jpg Juan Pablo Casiello, de Amsafé Rosario. "El gobierno puede mejorar la oferta salarial". Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Finalmente, el líder de Amsafé Rosario subrayó: “Si el gobierno mejora la propuesta, se plantea alguna forma de actualización automática, si se mejoran las asignaciones familiares, hay una perspectiva para salir del conflicto. Esas son posibilidades económicas de la provincia. Yo comparo con otras paritarias. La propuesta para los docentes es del 77 por ciento. Los municipales cerraron en un 81 por ciento. La paritaria nacional cerró en 82 y en los dos casos con revisiones en noviembre y no en diciembre. El gremio de la carne obtuvo un 85 por ciento, y el del Seguro un 100 por ciento. La propuesta que hicieron a los docentes está lejos de ser la mejor”.