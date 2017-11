Amsafé cuestionó que el Operativo Aprender "está mal planteado desde lo metodológico"

Almirón explicó en las pruebas del Operativo Aprender evalúan con la metodología de múltiple choice, con preguntas cerradas en contenidos de determinadas áreas -matemática, lengua, ciencias sociales y naturales- y que "están mal planteados desde lo metodológico".





"Esta claro que persiguen otra finalidad, que es poner en cuestión el sistema de una manera que no es conveniente. No porque no pueda ser cuestionado, sino que creemos que la finalidad aquí es un consenso acerca de reformas estructurales en el sistema educativo que poco tiene que ver con la mejora del sistema y sí con una política de ajuste", señaló el dirigente en diálogo con Zysman 830 de La Ocho.





Para Almirón, en el caso de la ciudad de Buenos Aires se plantean cambios en el secundario "que a los alumnos no los favorecen, se les quita el desarrollo de contenidos para proponerles realizar pasantías".





Amsafé provincial manifestó su rechazo al Operativo Aprender , que se desarrolla hoy en escuelas primarias y secundarias del país. Javier Almirón, secretario gremial de Amsafé, dijo que "el operativo está totalmente alejado de la pedagogía y no da cuenta del estado de la educación".