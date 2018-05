Amplio debate en Rosario por el narcomenudeo

Mañana se desarrollará, desde las 8, en el hotel Ariston (Córdoba 2554) un Encuentro Nacional por la Desfederalización de los Delitos de Narcomenudeo, un evento que estará encabezado por el senador provincial, Lisandro Enrico, y que cuenta con el acompañamiento del Foro Regional Rosario, Adeessa y FeCeCo, que busca generar una corriente de opinión y participación tendiente a modificar la legislación en materia de drogas en Argentina, a partir de los cambios de leyes.

"Entendemos que es uno de los temas fundamentales para dar una lucha frontal y real contra el narcotráfico, la venta de droga en los barrios, el envenenamiento crónico de los adolescentes y la corrupción policial que muchas veces se enquista en todo esto", señaló Enrico, uno de los impulsores del ciclo.

El encuentro tendrá lugar en el hotel Ariston, desde las 8 hasta las 17.30. Están invitados en un primer panel los fiscales generales y procuradores de Salta y de Córdoba, dos provincias que ya se han adherido a la ley de narcomenudeo, y compartirán sus experiencias.

Promediando el mediodía habrá un debate abierto, donde los presentes podrán dar su opinión. Y al finalizar la jornada se elaborará un documento para ser entregado a las autoridades nacionales y provinciales, donde se solicite la inclusión del tema en el proyecto de reforma de Código Penal.

"Creemos que es importante entender que la Justicia Federal no puede, no es eficiente ni suficiente, para dar respuestas a la criminalidad que representa el narcotráfico. Día a día crecen los bunkers y los kioscos de droga, la venta se esparce por todos los pueblos, y la Justicia Federal sola no llega. Por eso mismo, para complementar este trabajo, queremos incorporar a la Justicia provincial, a la Justicia Penal santafesina y de todas las provincias, a que se sumen con sus fiscales y jueces al juzgamiento, a la persecución penal de la venta de drogas, no de los adictos", remarcó el senador.

A partir de las 15, se abrirá el tercer panel de la jornada donde se avanzará con las conclusiones finales, se abordará el presente y futuro de la desfederalización de delitos de narcomenudeo en Argentina.

Ese bloque contará con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. A su vez, también brindarán su opinión el ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein; Juan José Benítez (subsecretario de Justicia y Política Criminal), y Juan Manuel Olima Espel (secretario general de Coordinación Institucional).