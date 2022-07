"Amistades para (des) armar", una entretenida encuesta para reflexionar sobre este vínculo

Según el diccionario, el término amistad refiere a una relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. Sin embargo, en muchos casos aquella relación vincular amical tiene una hermandad particular difícil de comensurar. Y, a diferencia de la familia tradicional, es lo único capaz de elegir y un modelo para armar o desarmar. Es por eso que en este Día de la Amistad, que se celebra el 20 de julio, el Laboratorio social Quepa se propuso generar datos e información a fin de propiciar instancias de intercambio con otras, otros y otres. De ahí surgió "Amistades para (des) armar" , una encuesta digital a la que se puede acceder a través del perfil de Instagram del grupo conformado por una comunicadora social y dos politólogas.

"Creemos que todo aquello que acontece en el plano de lo afectivo y lo vincular tiene un correlato, un impacto en nuestra idea de convivencia e idea en común ", consideran las integrantes Virginia Giacosa, Virginia Luco y Florencia Botazzi, quienes decidieron conformar Quepa hace poco tiempo para realizar un relevamiento ante este ritual que es la amistad. Desde Aristóteles, Freud, Lacan y el propio Atahualpa Yupanqui, quien, fiel a su estilo, definió al amigo como "uno mismo en otro cuero" , la definición de amistad es tan simple y particular a la vez que desborda los márgenes filosóficos respecto a esta práctica.

"La encuesta la empezamos a aplicar hace unas tres semanas. Nos sorprendió un poco la distancia entre las ideas en torno a la amistad y sus prácticas. En el decir somos al parecer más amplios y amplias, más diversos y diversas, más flexibles que en el ejercicio mismo del vinculo. A su vez, resultó interesante esa ambivalencia, porque habla de que estamos tensionando las ideas y las prácticas", comentaron las integrantes de Quepa a La Capital respecto al relevamiento realizado, del cual aún se puede participar.

En ese sentido, comentaron: "La intención del relevamiento fue que en un tiempo marcado por los feminismos podamos repensar y politizar los vínculos para conocer que lugar ocupan, en qué se diferencia su jerarquía respecto de otros, cómo lo vivimos de acuerdo al género o identidad autopercibida".

Hasta el momento, la encuesta fue contestada mayoritariamente por personas que se autoperciben mujeres, que tienen entre 31 y 40 años y que viven en la ciudad de Rosario. Y ante la pregunta ¿por qué entablas una amistad con alguien?, las opciones más elegidas fueron: “Porque tenemos ideas, gustos e intereses en común”; “Porque tenemos una historia en común”; “Porque compartimos círculos cercanos”. Mientras que la opción menos elegida fue: “Porque es diferente a mi y su mirada me interpela”.

En tanto, cuando se consultó sobre cómo definirían a la amistad, las respuestas admitían mayor diversidad, variabilidad y flexibilidad. Es decir, la posibilidad de sostener vínculos afectivos sin la exigencia de determinada frecuencia o bien, asumiendo que son vínculos que varían a lo largo de la vida.

También se consultó si la amistad se circunscribe a un momento particular de la vida. La mayoría de las personas respondieron que no (71%), mientras que un grupo considerablemente menor respondió que sí (19%) y un 9% prefirió no contestar. Además, se consultó si esos vínculos de amistad se pueden sostener a la distancia. La gran mayoría afirmó que sí (97%).

Casi el 90% de las personas encuestadas afirmó haber vivido una ruptura o una pérdida de un vínculo de amistad, aunque admitió no haber podido hablar abiertamente del tema, según precisó el relevamiento.

Otra de las consultas que siempre estuvieron a la orden del día en las relaciones amistosas entre personas que se autoperciben sexualmente diferentes, a Quepa le interesó indagar más allá del plano binario.

"La pregunta acerca del erotismo fue porque nos interesaba salir del binomio sexo/erotismo vs amistad para perforar en ese sentido común que nos viene a decir que «los varones no pueden ser amigos de las mujeres» porque esos vínculos encierran una tensión sexual siempre", apuntaron desde Quepa.

“¿Qué pasa si eso sucede en un vínculo amistoso? Y acaso: ¿el erotismo es solo algo asociado a lo sexual? Tambien lo pensamos para poder integrar esas cuestiones y asumir que conviven y que está bueno que así sea", completaron.