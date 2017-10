Amigos de la Peatonal reclaman por fallas en la obra en Sarmiento y en Córdoba

El 5 de octubre pasado quedó formalmente habilitado el tránsito de vehículos sobre calle Sarmiento en el tramo comprendido entre San Lorenzo y San Luis. Las obras para remodelar ese sector del casco histórico de la ciudad demandaron casi doce meses de trabajos y esta mañana una cuadrilla de operarios tuvo que iniciar la reposición de adoquines en el cruce con la peatonal Córdoba.

Si bien desde la Municipalidad no hubo una posición oficial al respecto, trascendió que la obra integral de calle Sarmiento se encuentra en "garantía" y la empresa que la realizó se haría cargo de los problemas que puedan surgir en los próximos meses.





callesarmiento.jpg Cruce de Sarmiento y la peatonal Córdoba. Hoy se iniciaron los trabajos de reposición de adoquines. Foto: La Capital / Sebastián S. Meccia.



El tema igualmente será abordado después del mediodía en una reunión que se realizará en la Asociación Empresaria de Rosario. Allí, los referentes de Asociación Amigos de la Peatonal Córdoba plantearán la cuestión puntual de calle Sarmiento, pero también expondrán los inconvenientes que surgirán al momento de renovar las lajas que se rompieron o deterioraron en la peatonal Córdoba.









Nelson Graells, uno de comerciantes Amigos de la Peatonal, expresó a La Capital que otro punto que preocupa al sector. "Sabemos que dentro de poco, la EPE (Empresa Provincial de la Energía) realizará una obra en calle Córdoba y queremos saber qué alcance tendrá y si habrá material para poder reponer las lajas. Ese sería un problema porque nos hicieron saber que no había o hay pocas baldosas", expresó.





Graells remarcó que todos estos puntos, sumados a los defectos que empezaron a aparecer sobre la remozada calle Sarmiento, serán expuestos en la reunión de hoy en la Asociación Empresaria. "Vamos a pedir una reunión con la Municipalidad y la EPE", agregó.









Más allá de los adoquines que se levantaron en el cruce de Sarmiento y Córdoba, Graells se refirió a las rotura de algunos pretiles de cemento ubicados en las veredas. "Era previsible que esos conos sufrieran algún deterioro porque la calzada quedó muy angosta. Su ancho casi no permite que circulen dos vehículos pesados. Por ejemplo, si se descompone un camión no pasa nadie. Nosotros planteamos que con ensanchar un poquito más Sarmiento ese tema quizás no estaría", agregó.