Amigos del Riel: "La Nación discrimina a las ciudades del interior"

La Asociación Amigos del Riel de Rosario aclaró que "no se necesita una gran inversión" para reactivar los trenes de cercanía en la zona metropolitana. Mariano Antenore, asociado de esa ONG, se refirió a la decisión del gobierno nacional de negar recursos para concretar este proyecto.

"Es una muestra más de la desidia con la que el gobierno nacional trata al interior del país y para los que no están en el conurbano bonaerense", afirmó.

La chance de reactivar aunque sea parte del sistema ferroviario en la zona de Rosario fue uno de los puntos en los que estuvieron de acuerdo los candidatos a intendente.

Antenore manifestó que el gobierno nacional discrimina al interior al momento de encarar obras de alto nivel y como ejemplo citó la obra del viaducto Mitre que se hizo en la ciudad de Buenos Aires y que demandó una inversión de 960 millones de dólares.

"Si tomamos en cuenta esa obra, es evidente que hay una mirada discriminatoria al interior y al que no viva en el conurbano bonaerense", agregó Antenore.

Sobre los dichos del presidente de Trenes Argentinos, Marcelo Orfilia, en cuanto a que Nación "no posee recursos" para reactivar el sistema ferroviario del área metropolitana de Rosario, Antenore fue categórico: "No hay que hacer grandes obras. Lo que se necesita es realizar una reparación de vías en el tramo que une Cañada de Gómez con Rosario. Ese tema era el que se discutía para que se puedan bajar los tiempos de circulación, ya que las vías están un poco deterioradas por el uso del Nuevo Central Argentino, que no está obligado por el contrato de concesión a tener que mantenerlas a velocidades competitivas".

Antonore remarcó que "eso es una falencia de aquella privatización de Roberto Dromi del año 1991". En cambio, destacó que donde sí se necesitan reparaciones más profundas es en el tramo que une Rosario-Casilda. "No nos olvidemos de la ley de ferrocarriles, que incluye distintas prestaciones dentro de Santa Fe. Si nos circunscribimos a Rosario, no habría que hacer grandes inversiones", remarcó el socio de Amigos del Riel.

Pedido de muchos

Desde la entidad subrayaron que "es abrumadora la cantidad de personas que apoyan la recuperación de los trenes metropolitanos para pasajeros en nuestra ciudad y región".

Ante los comicios de mañana, las autoridades de la organización reclamaron que quienes resulten elegidos en Rosario y en la provincia, así como en las elecciones nacionales en octubre, "tomen debida cuenta de este pedido para que de una vez podamos contar nuevamente con un servicio de transporte rápido, seguro y al alcance de todos", concluyeron.

Falta de presupuesto

Orfila aseguró esta semana que la implementación de trenes en Rosario no es viable por "falta de presupuesto" y acusó a las autoridades municipales de "poca colaboración" para mantener la traza libre de intrusiones.

El funcionario señaló que "las autoridades de la Intendencia de Rosario no colaboraron para combatir las intrusiones de terrenos ferroviarios, lo que obliga a las formaciones a reducir la velocidad en el tramo que va de Rosario Sur a Rosario Norte".

Las declaraciones de Orfila provocaron las críticas de la intendenta Mónica Fein y de los candidatos locales.