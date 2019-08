American Jet iniciará operaciones regulares de cabotaje desde Rosario

La compañía aérea American Jet anunció hoy la incorporación de dos aviones Embraer 145 con capacidad para 50 plazas, con los cuales iniciará las operaciones de vuelos regulares de cabotaje, antes de fin de año, a destinos que hoy no son cubiertos por otra aerolínea.

La gerente comercial de la empresa, Sabrina Roszuk, anticipó que las primeras operaciones serán entre Buenos Aires y puntos del interior e indicó que una de las primeras rutas que se analiza concretar unirá Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Neuquén y Comodoro Rivadavia.

La directiva explicó que la empresa cuenta "con más de 35 años de actividad en Argentina, siempre ofreciendo vuelos no regulares a empresas vinculadas con la minería y la energía, y ahora la incorporación de los dos ERJ 145 estará en condiciones de extender las operaciones al servicio de pasajeros".

>> Leer más: La aerolínea ultra low cost JetSmart comenzará a volar desde Rosario en noviembre

"Esto se debe a que contamos con una capacidad ociosa de las aeronaves y del personal y porque recogimos la inquietud de muchos pasajeros de destinos que no son cubiertos por otras aerolíneas, o porque no hay infraestructura para las operaciones de aviones de mayor porte, o porque no resultan rentables para esas aeronaves", explicó.

Roszuk anticipó que para el próximo año estarán incorporando dos aeronaves más a la flota y esperan construir un hangar modelo en el aeropuerto de Neuquén a fin de generar allí un hub, aclarando que cuentan con su propio servicio de rampa, tanto en Aeroparque como en la provincia patagónica.

>> Leer más: El aeropuerto lanzó un plan de incentivos para retener a las aerolíneas en Rosario

American Jet fue una de las empresas que se presentó en la primera Audiencia Pública para la obtención de rutas, realizada a fines del 2016, donde solicitó (y luego le fueron concedidas) trece rutas con base en Neuquén.

De las mismas, siete son internacionales a Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay, y un destino argentino para el cual es necesario un acuerdo con el Reino Unido: las Islas Malvinas.