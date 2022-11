Amenazas a mujer taxista en la Terminal: "Fue un hecho aislado" , dice Catiltar

En declaraciones al programa “Todos en La Ocho” , Iantosca remarcó: “Desde hace años que no hay una sola denuncia en la Terminal de Ómnibus. Venimos trabajando muy bien entre los taxistas, en forma ordenada, sin ningún tipo de problemas. Puede ser que haya pasado este caso, habrá que verlo con detenimiento. Muchos otros episodios similares, después no fueron como originalmente se los denunció y por eso no se aplicaron sanciones. Por eso, de la cantidad de casos que se han denunciado, un solo taxista fue sancionado”.

“Supongamos que este caso pasó, vamos a creerle a la compañera taxista. Estos hechos se denuncian en la línea 147. Entonces se lo cita al taxista que actuó de una forma que no correspondía y todo se termina ahí. No digamos que estamos trabajando mal, que hay problemas, que tenemos gran cantidad de inconvenientes, porque eso no ocurre en el servicio taxi. Esa es la realidad. No hay problemas entre hombres y mujeres. Lo de hoy fue un hecho aislado”, subrayó Iantosca.

El dirigente de Catiltar aseguró que existe una muy buena convivencia entre taxistas varones y mujeres. “En las estaciones de servicios, en todas las paradas de la ciudad, la convivencia en general es muy buena. Yo le diría a las compañeras que trabajan con la aplicación She Taxi, que primero que trabajan con una App legal, porque los problemas los tenemos con las ilegales”, expresó Iantosca.

La denuncia de la mujer taxista

Las paradas de taxis en la Terminal de Omnibus volvieron a ser tema este lunes por la denuncia por maltratos sufridos por una chofer del servicio que trabaja mediante la aplicación She Taxi. La conductora denunció que fue agredida por dos conductores este lunes por la mañana cuando concurrió a buscar a una pasajera. Dos “tacheros” quisieron impedir el ingreso de la mujer y la amenazaron, mientras varias personas esperaban su turno para subirse a los coches. Aseguran que faltan controles en la estación de micros.

El incidente ocurrió este lunes, poco después de las ocho. A esa hora, Estela Ubal llegó hasta la parada de taxis de Santa Fe y Cafferata para buscar a una joven que había solicitado el viaje a través de She Taxi, la aplicación que vincula a pasajeras con conductoras mujeres.

Según contó Ubal, llegó a la terminal sólo para responder al pedido de traslado y con el reloj apagado. Pero cuando estaba ingresando a la dársena, un conductor la increpó cuestionando por qué iba a buscar viajes a la Terminal.

Mientras la conductora le explicaba que estaba trabajando con la aplicación, el hombre levantó el tono de la conversación y continuó acusándola de no respetar la forma de trabajo. "No quería que subiera la pasajera, me decía que no se pueden buscar servicios así", advirtió la conductora.

Y cuando la mujer quiso sacar el celular para tomarle una foto, otro conductor se sumó y la amenazó: "Me dijo que me iba a denunciar, que yo no podía ingresar a la Terminal", relató y lamentó que mientras todo esto sucedía su pasajera estaba en el vehículo y había una larga fila de gente esperando taxis.

"Había una cola enorme de gente esperando taxis y ellos desperdiciaban el tiempo en situaciones incómodas con nosotras", se quejó.