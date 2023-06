Amenazas de alumnos a escuelas: "No digo que no haya sanciones, pero primero prefiero el diálogo"

En una Rosario convulsionada por la violencia narco -que ya provocó 133 muertos en lo que va del año,- las amenazas y balaceras contra escuelas sacudieron a la comunidad educativa. La investigación judicial reveló que los mensajes intimidatorios en varios casos fueron realizadas por alumnos. En ese marco, el ministro de Educación de Santa Fe, Víctor Debloc, afirmó este jueves: "No digo que no haya sanciones, pero primero prefiero el diálogo ".

Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron media docena de allanamientos en la causa que lleva adelante la fiscal Valeria Haurigot por tres hechos de amenazas a escuelas de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. La hipótesis que aparece como la más concreta indica que esas intimidaciones no estarían vinculadas al accionar de organizaciones delictivas y serían una acción protagonizada por adolescentes .

Este jueves, en diálogo con el programa " El primero de la mañana ", de LT8 , Debloc destacó que esta semana "fue muy positiva" para los equipos del Ministerio de Educación en cuanto a la recorrida por escuelas que habían recibido amenazas. En ese sentido, destacó que " tenemos que centrarnos en que el miedo no nos gane y tratar de recuperar espacios de confianza con toda la comunidad ".

El titular de la cartera educativa santafesina fue consultado luego sobre si los padres de los alumnos involucrados en las amenazas debían ser penalizados económicamente por las trasgresiones de sus hijos y allí dijo no tener " una opinión sobre la penalización " aunque destacó su creencia de seguir apostando "a dialogar mucho con los padres y con los estudiantes . No podemos alojar estos gestos de violencia en las escuelas, ni en las verbalizaciones ni en las comunicaciones . Debemos recuperar la convivencia escolar donde los adolescentes queden afuera de cualquier práctica que se asocie al delito".

Sobre la posibilidad de que las sanciones sean más rigurosas para evitar que hechos como estos se repitan, Debloc señaló: "Es un punto de difícil abordaje, desde la pedagogía generalmente se recurre al diálogo y a la participación".

"La pena habría que conversarla con los equipos directivos porque tiene que ver con los estilos de cada escuelas y debemos respetar ese espacio", agregó.

Cuando se le preguntó si desde lo administrativo corresponde dentro del colegio una sanción disciplinaria para el alumno al que se detecta responsable de una amenaza, el funcionario insistió con su posición mediadora: "La pedagogía siempre va a insistir con el diálogo y la reflexión, pero pegadito a eso está la norma disciplinaria que se puede aplicar. Yo no digo que el titular sea 'el ministro de Educación dice que hay que penalizar a los estudiantes". Prefiero que dialoguemos, lo que no quiere decir que no haya una sanción. Hay que marcar que se pasaron de raya, eso sí".