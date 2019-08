Amenazan a una mujer y le dejan una nota para que abandone su casa

Una mujer que vive en una casa de Entre Ríos y Seguí junto a sus tres hijos y un hermano fue amenazada por desconocidos, quienes le exhortaron a través de una nota que deje la casa para que "no les pase nada" a sus hijos. La acusan de haber usurpado la propiedad e incluso le dejaron un número de teléfono para que los llame.

La extorsión mafiosa para que Patricia, la víctima, deje la casa que ocupa junto a sus familiares desde hace cuatro años la recibió hoy cuando le dejaron una nota debajo de la puerta. "Lo único que quiero es seguridad para mis hijos", advierte la mujer casi al borde de las lágrimas.

"Vos usurpaste esta casa. Comunicate a este wsp 156663214 si no querés que a Victoria y Fabricio no les pase nada. Atte. La Mafia", reza la nota que le dejaron a la mujer escrita prolijamente y con letras de imprenta mayúscula.

La mujer alcanzó a ver al hombre que pasó la amenaza escrita por debajo de la puerta, pero asegura que no lo reconoció. "Yo no alcancé a ver la patente del auto. Tengo miedo por mis hijos, uno es grande, pero ellos son chicos, porque se meten con las criaturas", comentó con angustia la mujer a Canal 5.

mujer.jpg Patricia tiene miedo por sus hijos y pide ayuda. (Foto: captura de TV)

Patricia hizo la denuncia correspondiente y la policía le dijo que había varios casos similares en los últimos días.

"Están los nombre de mis hijos en la nota. No dormí en toda la noche, soy una trabajadora. Yo hace doce años que trabajo en el barrio, trabajo en la una panadería de la otra cuadra", exclamó desesperada la mujer que no entiende el motivo por el cuál se la agarraron con ella. En tal sentido, agregó: "Alquilaba arriba de la panadería en la que trabajo, después me vine para acá. Los vecinos me conocen. Voy de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa".

"Mi hijo tiene 17 años y sale todos los días a practicar, ¿cómo hago? ¿cómo vivo?", se preguntó la mujer, y enseguida agregó: "no sé si es una broma o algo, pero que alguien haga algo, que la Justicia haga algo. Siempre lo ví por la TV esto, pero nunca pasé en pasar por una cosa así".

La mujer admitió que hace unos años en esa casa vivía un hombre que vendía droga en el barrio y que después los vecinos lograron que se fuera. En ese momento, Patricia hizo un arreglo con los dueños de la casa, por medio de una vecina. "Yo me hacía cargo de la casa, porque conocían mi situación, sabían que yo era sola con los chicos", contó.

Patricia vive con su hermano Gastón en la casa, que también estaba en el momento en que le dejaron la nota. "No sé que hacer por las criaturas. Ahora voy a buscar materiales para poner rejas por todos lados, pero no se puede vivir así", afirmó.

Este caso se da una semana después de que una familia (una pareja con sus tres hijos) que vivía en Freyre al 2100, en zona norte, tuvo que abandonar su casa porque fue amenazada durante una semana por los narcos, quienes a punta de pistola la intimidaron una y otra vez.