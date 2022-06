Ambientalistas cortan ambos carriles del puente a Victoria para reclamar el fin de los incendios

En diálogo con La Capital, la referente de la Multisectorial por los Humedales, Julieta Bernabé, indicó: "Para que los incendios cesen, tiene que haber control y penalización de los responsables. No hay control del territorio y hay impunidad ya que no hay un solo imputado. Hay legislación que prohíbe un montón de cosas que están pasando, que son denunciadas, pero sobre las que no hay avances".

"Ahora hay un nuevo juez federal. Vamos a ver qué pasa, porque recién ingresa, pero él mismo fue quien dijo que no hay multas ni imputados por ninguno de los incendios. Un territorio que no es controlado, donde cada uno hace lo que quiere a pesar de que hay denuncias, es un territorio rifado", añadió.

Desde la organización explicaron que las actividades se desarrollarán, aproximadamente, hasta las 18, aunque no hay un horario fijo de finalización. Ambas manos del puente están cortadas.