Alumnos de la Nigelia Soria no van a clases una vez a la semana por falta de aulas

Los espacios interiores aún no fueron acondicionados y las autoridades de la escuela presentaron un proyecto para ampliarlo.

Mientras el Ministerio de Educación de Santa Fe impulsa la ampliación horaria de la jornada escolar, en la Escuela Provincial de Danzas N 5032 Nigelia Soria hay cursos que no van a clases una vez por semana por falta de espacio. Se demoran obras para habilitar dos aulas y un salón pequeño que podría al menos paliar la situación en un inmueble contiguo que se expropió en 2019. La institución tiene una matrícula de 500 alumnos y una modalidad de enseñanza que demanda espacios para las múltiples actividades artísticas.

En la Nigelia Soria (Viamonte 1992) hay cuatro divisiones que de manera rotativa una vez por semana no concurren al establecimiento por falta de aulas, principalmente para dar materias genéricas a la que asiste el curso completo, de entre 30 y 35 alumnos.

La escuela depende de los ministerios de Educación y de Cultura de la provincia. Y la infraestructura edilicia resulta fundamental para desarrollar su proyecto pedagógico en comunicación, música, artes, diseño, danzas clásicas, contemporáneas, populares o folclóricas.

El planteo sobre la falta de aulas lo canalizaron los integrantes del centro estudiantes de la institución. En tanto, la directora de la escuela, Silvina Santochi, admitió el problema, indicó que toda la comunidad educativa está al tanto, y fundamentó la decisión de liberar a los alumnos alternadamente una vez por semana.

Según explicó, es una situación compleja por las particularidades que tiene el proyecto pedagógico. Además, en 2018 el ministerio decidió crear una división ante la polémica que se generó por los cupos de ingreso, lo cual incrementó la matrícula.

“No es que no queremos dar clases. Se ganó espacio a una propiedad lindera que se expropió, y en medio de la pandemia se iniciaron las obras de dos aulas y un pequeño salón. Pero como la realidad es que no iban a ser aptas para uso áulico y había poco presupuesto, desde la cooperadora se planteó al ministerio una reforma para ampliarlas, pero el trabajo no está terminado”, describió Santochi.

“La superficie no da para tener a todos adentro, por eso hay cuatro divisiones que se rotan y no vienen a la escuela”, dijo la docente y admitió que hay días y horarios con espacios libres. “No se puede citar a todas las divisiones porque hay que tener en cuenta muchas variables, como la cantidad de alumnos y si se trata de materias generales o artísticas”.

En ese sentido, y por una cuestión operativa, Santochi remarcó que “si bien un curso puede ocupar un aula que se libera, se decide desafectar a las cuatro divisiones. Venimos de la pandemia y esto es un rompecabezas. Tenemos materias artísticas con 15 alumnos, pero en general está el curso completo de 30 o 35 chicos”.

Y amplió que los horarios de la escuela no son como en otros establecimientos. “Tratamos de brindar la mayor carga horaria presencial. Tenemos 500 estudiantes con jornada extendida, de 10 a 15, y toda la población estudiantil adentro. La verdad es que faltan espacios áulicos, y los comunes que son más que importantes ya nos quedan chicos”.

Más alumnos, pandemia, y obra inconclusa

Para poner en contexto la situación actual, recordó que en 2018 las autoridades del Educación y Cultura decidieron crear una división con el compromiso de hacer obras. “En 2019 se estuvo trabajando en un proyecto superador. Pero primero hubo cambio de gestión, luego la pandemia y quedó en veremos. Las aulas que se iban a levantar en la casa expropiada era algo muy básico y con un presupuesto mínimo. Ahora esperamos que se pueda avanzar para que la puedan ocupar dos cursos y el otro espacio para prácticas corporales”.

Y aclaró que “para que se termine de acondicionar ese espacio hay que tirar abajo unas paredes, no requiere demasiado tiempo. Incluso ya hicimos abrazos solidarios a la escuela paras visibilizar el reclamo. El proyecto del Ministerio de Cultura y de Educación se pensó para una modalidad de pocos estudiantes, entonces se llegó a la conclusión que no iba a ser factible, por eso se presentó la propuesta desde cooperadora, que esperemos se agilice”, reclamó.

>> Leer más: Estudiantes realizan una toma "simbólica" en la Nigelia Soria

La directora contó que toda la comunidad educativa está al tanto de la problemática, que se viene trabajando con los padres, la cooperadora y los ministerios de Cultura y Educación desde hace tiempo, y que en las próximas horas se iba a mantener una reunión con representantes del centro de estudiantes para dialogar sobre el tema.

Un problema de arrastre

El centro de estudiantes de la escuela Nigelia Soria hizo visible la falta de espacio que desembocó en la medida que ahora implica la suspensión de clases una vez en la semana para los alumnos de 1º a 5º año.

“Desde principio de clases nos encontramos con esta situación, que un día de semana, de manera rotativa, no tenemos clase y eso afecta a todos los años de 1º a 5º, lo cual nos recorta la calidad y forma de educarnos, el ritmo de clases, la pérdida de contenidos”, advirtió Nina Carballido Rudi, presidenta del centro de estudiantes de la escuela.

La adolescente recordó esa realidad se remonta al 2018, cuando los estudiantes tomaron la escuela para oponerse la decisión del Ministerio de Cultura de sacar los cursillos de ingreso y reemplazarlo por sorteos para los aspirantes al primer año.

“La salida en ese momento fue crear una división, y eso generó que en 2019 ingresaran 30 chicos, y así sucesivamente cada hasta completarse todos los años. En ese momento hubo promesas de ampliar la capacidad, pero nunca se hizo, seguimos con la falta de espacio. Tampoco arreglaron los baños”, agregó Nina.

Respecto a las obras inconclusas en la casa expropiada, reconoció que habilitaría más comodidad pero no sería suficiente. En realidad ese lugar se comparte con el terciario de Teatro y Títeres. Igual, necesitamos más espacios. Mañana (por hoy) vamos tener una reunión con directivos y a realizar una asamblea para resolver qué medidas tomamos”.