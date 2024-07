¿Alta en el cielo?: otra vez el Monumento se quedó sin la bandera en el mástil mayor

Pero todo parece haber regresado a foja cero. Este diario dio cuenta de los reiterados desperfectos el pasado 6 de junio. En su momento los ex combatientes habían posteado en sus redes sociales "¿La enseña que Belgrano nos legó!"... Eso dice la Marcha a Mi Bandera, pero en el Monumento Nacional a la Bandera no está, desde octubre del año pasado. Solo se izó el último 27 de febrero (cuando el general Manuel Belgrano la enarboló por primera vez y pidió a sus soldados jurarle lealtad) y nunca más. Nos dicen que (el mástil) está en obra, pero no se está trabajando en estos momentos. Nos preocupa que nuestra enseña patria no flamee en el mástil mayor del mismísimo Monumento Nacional a la Bandera todos los días de todos los años, es algo que hay que preguntarse y tratar de resolver, a quien le corresponda y que nuestro mayor símbolo patrio no sea rehén de nadie".

Obras en el Monumento

Las obras de restauración dejaron a la bandera sin su lugar natural porque debía moverse maquinaria en la proa del Monumento y era complejo concretarlo a diario. Si bien los trabajos en el lugar se suspendieron por falta de fondos, al principio sí se hicieron y, en el caso del mástil, se repintó, se cambió su motor e incluso se revocó el interior de la base, muy deteriorado por el paso del tiempo.

Pero al Monumento le falta el 65 por ciento de avance de obra, y Nación debería saldar una deuda con Dyscon la firma contratista a cargo de los arreglos en el orden de los 400 millones de pesos. El proyecto quedó "priorizado" en la reunión entre el Jefe de Gabinete de Nación Guillermo Francos y el gobernador Maximiliano Pullaro la semana pasada.

Motivos previos

Según informó en su momento la empresa Dyscon, encargada de la remodelación, "el personal reemplazó el motor del mecanismo ubicado en la base del mismo, además se colocaron nuevas poleas. También se cambiaron los cables internos del mismo y se renovó la baliza que estaba quemada".

Pero al igual que en 2015, lo que amagó con ser un proyecto de ejecución en firme y con plazos claros para cumplirse volvió a quedar a mitad camino. A mitad camino, y luego las reducciones de obra marcaron el destino de la reparación integral del Monumento.

Definiciones

Como previa al 20 de junio, el 12 del mes pasado la bandera argentina volvió a izarse, pero duró lo que agua entre las manos. Ahora habrá que esperar nuevas definiciones, con la ansiedad lógica de los rosarinos y en particular de los veteranos de guerra.