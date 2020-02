El día no estuvo caluroso, pero el sol no perdonó ni a uno de los más de 6 mil concurrentes que llegaron hasta la zona del Monumento Nacional a la Bandera para asistir al acto del 208º aniversario del primer enarbolamiento de la bandera nacional con la presencia del presidente Alberto Fernández. Si bien no hubo una multitud, distintos movimientos, organizaciones sociales, sindicatos y ciudadanos particulares participaron de la primera celebración de esta fecha bisagra en la historia nacional.

Desde antes de las 16, comenzaron a concentrarse distintas organizaciones sociales y políticas ligadas al peronismo en la zona de Rioja y 1º de Mayo. A puro ritmo, con el Movimiento Evita y La Cámpora a la cabeza, esperaron el momento para bajar hacia el sector ubicado sobre avenida Belgrano.

Aunque la temperatura apenas pasó los 30 grados, los miembros del Regimiento de Patricios, que luego recrearían el primer enarbolamiento que se realizó hace 208 años, esperaron a la sombra de los árboles que se encuentran en los alrededores del Monumento a los Caídos para luego pasar a la zona del escenario, a la espera de la llegada de los funcionarios.

A los laterales del sector de escenarios, más bajos y cercanos que de costumbre, junto a la explanada del Monumento a la Bandera, apareció el clásico merchandising que acompaña a cada acto político. Varios fueron los que aprovecharon la ocasión para hacerse algunos pesos vendiendo una variedad de productos.

Hubo pines, stickers y remeras a buen precio. Entre esta última opción, hubo algunas con dibujos y estampas de la ausente vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, otras con las frases "Volvimos" y una que llamó la atención: la imagen del presidente Alberto Fernández, sentado en el suelo, acariciando a su perro Dylan.

Además, desde Laprida y Córdoba hacia a la zona del acto hubo varios puntos de venta de banderas argentinas, que costaban alrededor de 200 pesos cada una.

Las vallas no sólo separaron el sector donde irían sentados los invitados al encuentro de los manifestantes, también sirvió para mostrar un gran contraste: de un lado, la organización ultimando detalles para que todo saliera a la perfección; del otro, familiares y amigos de Carlos Orellano (el joven que falleció tras a ir a un boliche de la Estación Fluvial) pidiendo justicia con pancartas y carteles variados (ver página 8).

Sobre las 17, empezaron a bajar las primeras organizaciones por 1º de Mayo, mientras que, hacia las 17.15, el grueso de los manifestantes arrancaron hacia la zona del escenario, pasando por la plaza Barranca de las Ceibas. Descendieron en tandas y completaron el espacio recién pasadas las 18.

Si bien la plaza sirvió al principio para que los manifestantes cortaran camino para llegar al lugar, después el mismo lugar funcionó como receptor de otras personas que escucharon los discursos del presidente, el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin, más distendidos, en lonas y reposeras, algunos con compañía del mate, desde allí.

Por fuera de las agrupaciones, la gente siguió llegando por ambos extremos de avenida Belgrano y por calle Córdoba hasta después de las 18.30.