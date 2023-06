Alquileres: preocupación por la renovación de contratos que vencen a fin de junio

A fin de junio se cumplirán 3 años de la entrada en vigencia de la ley de alquileres y, por tanto, comenzarán a cerrarse los primeros contratos firmados a partir del 1º de julio y las renovaciones no están reguladas por la normativa. Según los agentes de bienes raíces, entre los valores cerrados y los de plaza hay un desfasaje cercano al 200% y esto genera "incertidumbre y preocupación" entre propietarios y locatarios.

Alejandro Bassini , coordinador del área Estadísticas del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir), aseguró que "en un contexto económico que presenta una inflación anual de 114% el escenario es complejo" , y añadió: "A partir de julio comenzarán a finalizar los contratos que ya no van a estar regulado por ningún índice. Tenemos valores de plaza altísimos que se encuentran totalmente desfasados de acuerdo a los valores de plaza. ”

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de LT8 , Bassini sostuvo que “el ajuste del mes de junio que dispone el Estado mediante la confluencia de índices, está dando 100 por ciento. ¿Qué sucedió? Cuando se pactaron los contratos originales, 36 meses antes, por la situación económica en la que estamos inmersos, es imposible que no haya quedado retrasado el monto, por más ajuste que se haya aplicado anualmente , porque los capitales iniciales eran muy bajos”.

“Hoy, nosotros estamos requiriendo una urgente modificación de la ley de alquileres. Apelamos a los puntos de encuentro, a tratar de jugar con la empatía, pero la realidad es que los aumentos serán importantes. Así estamos, con mucha expectativa”, destacó.

En ese sentido, afirmó que “hoy entre el 85% de los propietarios de la provincia tienen entre uno y dos inmuebles", y agregó: "No nos encontramos con actores propietarios que demanda una masiva cantidad de inmueble. El propietario que tiene uno o dos departamentos, como para tener una pequeña renta, no puede darse el lujo de andar especulando sobre si vende o no, tiene la necesidad de alquilarlo”.

“El dinero que le ingresa no es para atesoramiento. Ese dinero, por más bajo que sea, entra dentro de su circuito financiero. No puede guardar o dolarizar 30 mil pesos de un alquiler, los usa para pagar la tarjeta de crédito, por ejemplo. El panorama es complicado. Que salga una nueva ley de alquileres, con todo lo que eso demanda, no es algo de un día para otro”, concluyó.