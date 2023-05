Alquileres: "aumento voluntario", un artilugio que se impone para ajustar montos ilegales

"Aumentos voluntarios" cada vez más frecuentes

“Desde los últimos meses del año pasado nos llegan denuncias cada vez más frecuentes de inquilinos que nos dicen que propietarios o inmobiliarias les piden un aumento ‘extra’ o ‘voluntario’ por encima de lo que establece la ley”, contó Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados Rosario y responsable de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe.

A su vez, agregó: “También nos encontramos con pedidos de aumentos semestrales o contratos donde figuran cláusulas en las que el dueño se reserva la posibilidad de aumentar el alquiler por sobre lo que fija el ICL. El argumento es que los aumentos de los alquileres están bajos y que ellos pierden” agregó. “Una irresponsabilidad total, viven en otro mundo parece”.

Todo ilegal

“Lo que hay que dejar bien en claro es que es todo ilegal, que no se puede hacer, los aumentos del segundo o tercer año lo establece el índice que fija el Banco Central y solo pueden hacerse una vez al año”.

“Como también vale recordar que el mínimo de los contratos tiene que ser de tres años, tal como establece la ley, no se puede hacer por menos, como también pasa, para de esta manera aumentar lo que quieran en la renovación y volver a cobrar la comisión inmobiliaria”.

“Estas cosas pasan porque el Estado mira para otro lado y no hace nada para que se cumpla ley”. “No tenemos ni a nivel nacional, provincial o municipal un área de defensa de los derechos de los inquilinos”, concluyó el referente del movimiento de inquilinos de Rosario.

Por su parte, Emmanuel Canelli, desde la Asociación de Inquilinos de Rosario (AIR), evaluó: "Es una manera decorosa de querer incumplir la ley y querer pedirle un monto extra a los inquilinos", en clara alusión que los propietarios no están de acuerdo con la ley de inquilinos vigente.

La ley del "si pasa, pasa"

"Lo que pretenden es apelar a la ley del «si pasa, pasa» y modificar que ese ajuste no sea anual, más allá de que la ley no lo permite y el inquilino no tiene por qué hacerlo. Por eso le planteamos a los inquilinos que no deben pagar ningún importe extra; por eso, muchas veces queda en un intento, aunque en otra nos enteramos e intentamos defender los derechos de quien alquila", explicó.

Por otra parte, habló del caso de quienes mantienen un contrato vigente con personas cercanas, sea un amigo, familiar o de muchos años de relación, donde el inquilino prioriza esos antecedentes a hacer valer su derecho legal en base a la ley vigente.