Carolina Labayru, titular de la Secretaría de Control y Convivencia, señaló que la Municipalidad “está trabajando desde hace un par de meses. En este caso particular, fuimos alertados por la empresa NCA, con quienes trabajamos en conjunto haciendo limpieza en vías y por personas que buscan los vagones como escondite”.

Labayru sostuvo que NCA alertó sobre el robo de piezas de enganches o cadenas de los trenes “y que detectaron que estaba en este lugar. Se dio aviso también a la policía y nos encontramos no solo con material perteneciente a NCA sino también material de la Municipalidad, una columna de alumbrado de las típicas que hay en bulevar Oroño, carritos de supermercados y otros objetos que se sabe la procedencia”.

“En su momento esta chatarrería ya había sido clausurada, ahora se hizo la violación de clausura. Por eso haremos la denuncia penal. La policía también halló un arma de fuego que está secuestrada, y se detuvo a dos personas, una por la presencia del arma y la otra que es la pareja, quien se hizo cargo del material robado”, dijo Labayru en declaraciones a El TresTv.

La titular de Control añadió que “todo lo que sea material de dudosa procedencia o artículos de chatarrería que no está permitido, vamos a proceder al secuestro y a hacer una limpieza del lugar. También hay un camión que será remitido al Corralón Municipal, porque estaba estacionado en un espacio público en estado de abandonado”.

La nota de color del procedimiento fue el hallazgo de un chivo, cuya tenencia no está permitida en un espacio público. La duda era si el animal pertenecía o no a los dueños de la chatarrería. “En realidad, no se acercó nadie para hacerse cargo del chivo, y al estar en el espacio público lo vamos a incautar”, agregó.