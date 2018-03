Algunos fueron al Vía Crucis por primera vez

Con su uniforme de agente de tránsito de la Municipalidad, Ricardo se paró en las escalinatas de la parroquia Natividad del Señor, le pidió al compañero que le sacara una foto y esbozó una sonrisa. "Es la primera vez que vengo", confiesa y, aunque fue a trabajar en el operativo, le resultó todo un acontecimiento. Es que a contrapelo de quienes llevan décadas junto al sacerdote, hay quienes ayer tuvieron su primer Vía Crucis, como Ricardo, y como Mariana y Yésica, quienes viajaron desde Paraná para participar.

"Todos los años me tomo días de vacaciones y no estoy en Rosario, por eso desde que lleva haciéndose, nunca vine a peregrinar ni a trabajar; esta es la primera vez, por eso me llevo el recuerdo de la foto", cuenta el inspector a La Capital luego de retratar la imagen. Lleva 30 años como empleado municipal y más de una década en la Dirección de Tránsito, y así y todo tanto el operativo como el Vía Crucis asegura "son nuevos" para él.

Mariana y Yésica son de Paraná. Se conocen desde hace mucho y ya habían visto a Ignacio, aunque ninguna había venido a Rosario a participar de la procesión. "Ella me lo propuso y arrancamos", cuenta Mariana, que concurre a las misas del sacerdote desde 2008, pero nunca había estado en un Viernes Santo.

"Dicen que es impresionante la cantidad de gente que asiste y, como ya necesitaba volver a ver al padre, aprovechamos hoy (por ayer) para vivir este encuentro maravilloso que moviliza a miles de personas", detalla la mujer, mientras su amiga se propone "peregrinar, recibir la bendición y volver más liviana".