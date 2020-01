"La cláusula gatillo es un mecanismo útil que garantiza ir acompañando la inflación, hay que ser claro, no hemos superado la inflación anual, sólo se ha acompañado", dijo Alesso.

"La cláusula gatillo es un mecanismo útil que garantiza ir acompañando la inflación, pero no es la panacea universal", aseguró hoy Sonia Alesso, titular de Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y Amsafé provincial. La dirigente gremial valoró la restitución de la paritaria nacional docente.

Alesso no quiso debatir sobre el anuncio del ministro de Gestión Pública Rubén Michlig quien adelantó ayer que no seguirá la cláusula gatillo e incluso precisó que en enero habrá un aumento del 4,1 por ciento a cuenta de futuros aumentos paritarios.

"Nos tienen que convocar a la paritaria y discutir en ese marco, no se puede hacer un debate por los medios sino en una mesa donde discutamos el salario, las condiciones de trabajo, la salud de los docentes, la cuestión de los cargos, los temas pedagógicos, no se puede estar discutiendo cláusula si o no", precisó en declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho.

Igualmente valoró "la cláusula gatillo" que permitió mantener los salarios. "Es una herramienta que fue muy útil, que es muy útil en términos de no perder poder adquisitivo del salario en una economía inflacionaria donde se preveía un porcentaje de inflación en el presupuesto y después a lo largo del año ese porcentaje se duplicaba o triplicaba".

"Debe haber otros mecanismos, la cláusula gatillo es un mecanismo útil que garantiza ir acompañando la inflación, hay que ser claro, no hemos superado la inflación anual, sólo se ha acompañado, no es la panacea universal, la verdad que no, eso sería que un docente, un director, un catedrático estén por encima de la línea de pobreza y reciban una remuneración acorde a la tarea que desempeñan", aclaró.

En tanto, anticipó que será necesario implementar algún tipo de actualización. "Me niego a que sea una discusión solo de porcentajes, tiene que ser un debate serio, nosotros hoy no podemos prever cual será la inflación del 2020, no lo puede prever nadie, entonces hay que pensar en un mecanismo para predecir la discusión salarial", precisó.

Además, se despegó de las críticas respecto a que los dirigentes gremiales no se han opuesto con firmeza a la quita de la cláusula gatillo. "No es el caso de Amsafé, hemos discutido con cualquier gobierno de cualquier signo político que fuera: salario y condiciones de trabajo, ha habido mejores discusiones y peores y cuando no hubo acuerdo, hubo conflicto. La posición siempre ha sido la misma y la vamos a seguir sosteniendo, se va a votar en las escuelas cada propuesta salarial", cerró.

Alesso destacó el decreto del gobierno nacional que reinstala la paritaria nacional, una instancia que reclamaban los gremios docentes en todo el país como una manera de marcar las bases de las paritarias provinciales.

"Entendemos que es muy auspicioso el decreto que restituye en todos sus términos la paritaria nacional docente, esto es la posibilidad de tener un convenio colectivo de trabajo, además de poder discutir las políticas educativas a nivel nacional", dijo para indicar que aguardan que en esta semana se conozcan la fecha de esa convocatoria.

"La paritaria nacional establece un piso nacional por debajo del cual no puede estar ningún maestro en Argentina y por otro lado los fondos nacionales", dijo para aclarar que "el tema de la cláusula gatillo tiene que ver ya con una negociación de cada provincia".