Alesso: "Con la propuesta que hizo la provincia, peligra el comienzo del ciclo lectivo"

"Con esta propuesta peligra el comienzo del ciclo lectivo, las acciones a seguir las van a decidir las asambleas departamentales, pero desde ya les digo que la propuesta del gobierno está muy lejos de las aspiraciones de los docentes", disparó la titular de Amsafé Santa Fe, Sonia Alesso, en un breve contacto con la prensa al cabo de la reunión que mantuvieron hoy los docentes con las autoridades provinciales.

"El que cierra las puertas es el gobierno al hacer una propuesta similar a la que hizo la semana pasada", aseguró la dirigente del gremio que nuclea a los maestros santafesinos, y explicó: "No tiene ninguna modificación y además ratifica la cláusula gatillo, pero supeditada a la inflación. No se puede hablar de cifras en particular, porque la propuesta es muy general, así no se puede informar de qué porcentaje estamos hablando".

"Cuando el 5 de febrero el gobierno convocó a la paritaria, a nosotros nos pareció que era muy bueno que con tanto tiempo se convocara a paritarias porque eso permitía discutir una propuesta seria", recordó Alesso, sobre el comienzo de las negociaciones que hoy, luego de que se conociera la oferta salarial del la administración provincial, quedaron estancadas y todo indica que van a desembocar en un paro docente.

"Tenemos que decir con mucha preocupación que en todo este tiempo hubo posibilidades de tener una propuesta seria, que sea consultada y sometida a votación de los docentes", se lamentó la gremialista, y detalló: "La propuesta que hoy se hizo tiene que ver con la que se hizo la semana pasada en el ámbito paritario. No tiene ninguna modificación y ratifica solo la cláusula gatillo que, además, está supeditada a la inflación"

Finalmente, indicó: "La propuesta está muy lejos de nuestras pretensiones, por lo cual hemos dispuesto convocar a asamblea provincial para el 27. A partir de hoy a la tarde se van a realizar las asambleas departamentales en toda la provincia, donde vamos a someter a votación de los docentes esta propuesta, también cuáles son las acciones a seguir de acá en adelante".