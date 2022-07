Preocupante situación de la salud privada por "problemas de financiamiento"

El profesional graficó que "las obras sociales y prepagas reciben los aportes de seguridad social o de sus afiliados, y a nosotros nos llegan esos aportes a los 60 ó hasta 90 días después de brindar las prestaciones a sus afiliados. Eso, en este gran contexto inflacionario, complica nuestra situación".

Por otra parte, destacó en qué situación se encuentra la asociación a la hora de adquirir insumos: "Estamos sufriendo un aumento muy importante en ese rubro, sobre todo en los insumos médicos. Hay una inestabilidad cambiaria inexplicable, porque aún no hubo ninguna devaluación importante en el dólar oficial que explique este tipo de conductas, pero el sector recibe facturas sin precios, lo que es extremadamente grave y difícil de afrontar".

>> Leer más: La cobertura de la salud privada subió más que la cantidad de camas

"Estas incertidumbres en el mercado cambiario nos producen gran angustia", se lamentó Sánchez Almeyra

"Por razones netamente burocráticas, es muy difícil acortar los tiempos de la cadena administrativa. Por ahí algunas obras sociales pueden hacer un adelantos de prestaciones a cuenta. Pero en el caso de Iapos, por ejemplo, el cobro se hace a los seis meses", graficó.

Sánchez Almeyra fue consultado a continuación sobre si esta situación que planteaba resentía la calidad de la prestación médica: "No creo que sea así. Aún tenemos medicamentos en stock y no se ha cortado hasta ahora la cadena de pagos. Además, debemos hacer inversiones en tecnología médica y no tenemos precios de referencia. Por eso tenemos una gran preocupación", redondeó.