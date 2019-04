El senador provincial Miguel Cappiello, uno de los máximos referentes del área de Salud del socialismo advirtió que existe la posibilidad de que haya un rebrote de la gripe A si la provisión de vacunas, a cargo del gobierno nacional, no se normaliza en la provincia de Santa Fe. Su advertencia llegó justo cuando se confirmó un caso de sarampión en la provincia y se encendieron todas las luces de alerta.

"Vamos a tener, y espero equivocarme, un brote de muchas enfermedades si las vacunas no llegan en tiempo y forma. Los chicos ya están en las escuelas, los adultos estamos trabajando y dando vueltas por distintos lugares y el virus está empezando a circular", aseguró el legislador del Frente Progresista al diario UNO de Santa Fe

"Estamos ante la posibilidad de volver a repetir una epidemia de gripe A. Eso sería lamentable porque tenemos la forma absolutamente necesaria como para poder evitarla, que es la vacuna que hoy nos está negando el gobierno nacional", añadió.

"La preocupación es demasiado grande porque no hay una política de salud desde el gobierno nacional"

"Estamos en la época en la que ya deberíamos haber empezado a vacunar contra la gripe, al menos a los trabajadores de Salud y a aquellos que tienen inmunodeficiencias o enfermedades crónicas no transmisibles -siguió-. Y no llegaron. Viene la época invernal y está faltando la vacuna de la meningitis. Tuvimos sarampión porque no tuvimos vacunas.

"La preocupación es demasiado grande porque no hay una política de salud desde el gobierno nacional", disparó Cappiello, y explicó que la provincia tampoco puede salir a comprar las vacunas "porque la Organización Panamericana de la Salud no la vende a los gobiernos provinciales sino solo al Estado nacional".

Cappiello comenzó su labor como médico como vacunador. En sus primeras experiencias salía a inocular con jeringas de vidrio y agujas de metal porque no existían los materiales descartables que hay en la actualidad. "Tampoco había un plan de inmunizaciones como el que supimos tener no hace mucho tiempo con 19 vacunas y cuando teníamos Ministerio de Salud", señaló en abierta crítica a la política nacional en materia de vacunas.

"Cuando teníamos ministerio y el ministro era (Jorge) Lemus se dio a conocer a través del señor presidente de la Nación la cobertura universal de la salud para la República Argentina para que todos tengamos las mismas posibilidades de salud en el momento adecuado y oportuno y que no hemos podido todavía lograr. Hoy estamos sin vacunas", concluyó.