Alerta por la falta de vacunas contra la meningitis y el HPV

“Fui a vacunar a mi beba de tres meses pero me dicen que la Menveo no llegó”. “Tengo que colocarle el refuerzo de la vacuna contra la meningitis a mi hijo, pero no hay disponibles. Estoy muy preocupada porque empieza a ir a la guardería”. “No pude colocarle la vacuna contra el HPV a mi hija. Le corresponde porque cumplió los once años”. Los mensajes se repiten en las charlas entre padres y también se reflejan en los comentarios en las páginas web de los diarios y en las redes sociales. El malestar se registra con mayor intensidad en los últimos días, ya que aún no se sabe cuándo se va a regularizar la situación, que lleva más de cuatro meses.

Que esto se resuelva depende de que comience a normalizarse la entrega desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Todos los días llegan padres con sus hijos a los centros de salud de Rosario con la intención de cumplir con el calendario nacional de vacunación pero, en algunos casos, se vuelven sin poder hacerlo. El problema se da con dos vacunas: la Menveo o Menactra, que previene infecciones por meningococo; y la que pone una barrera al contagio del virus de papiloma humano (HPV). Ambas están indicadas en el calendario oficial de vacunación de la Argentina y por ende son obligatorias y gratuitas. Ambas están en falta, en todo el país, desde octubre pasado.

Soledad Guerrero, coordinadora del Programa de Inmunizaciones de la provincia de Santa Fe, confirmó a La Capital que hasta ayer no había disponibilidad ni de la Menveo o Menactra (los nombres comerciales de la vacuna que protege de la meningitis) ni de la vacuna contra el HPV, que evita la transmisión de un virus que a su vez puede provocar cáncer de útero (se aplica en niños y niñas de 11 años).

La médica destacó que el problema se replica en toda la Argentina y que hace más de cuatro meses que no hay entregas. “La Menveo debe colocarse, según calendario, a los bebés de tres, cinco y quince meses (debe cumplirse con las tres dosis). Posteriormente hay un refuerzo a los 11”, explicó.

Además, sucede que aún cuando había entregas regulares, las dosis nunca fueron suficientes en los últimos años, por eso, desde agosto de 2018 no han alcanzado para vacunar a los chicos de 11 años.

La Capital pudo saber que hay posibilidades de que la semana que viene comience la distribución desde Nación. En ese caso estarían disponibles en los vacunatorios rosarinos los primeros días de marzo, pero por el momento no hay comunicación oficial.

Expectativas y realidad

Guerrero no quiere generar falsas expectativas (“hasta que no ingresan, no hay”, remarcó), aunque aguarda con cierto optimismo que las vacunas comiencen a circular como corresponde. Explicó, además, lo que implica el proceso de distribución. “Una vez que se anuncie oficialmente la entrega, desde Nación, hay que esperar que lleguen. Cuando lleguen las dosis a las cámaras de Rosario (y toda la provincia de Santa Fe), tenemos entre 48 y 72 horas para iniciar la logística de distribución para que finalmente la reciban todos los efectores. Hay un procedimiento que cumplir”, remarcó.

Como en los últimos años se registraron distintos períodos con faltantes de vacunas contra la meningitis —y cuando se recibieron nunca fue en las cantidades adecuadas— es necesario, además, seguir la normativa que indica quiénes tienen prioridad de recibirla. En el caso de la Menveo, las primeras vacunas que llegan suelen destinarse a los bebés y quedan, a la espera, los chicos y chicas de 11 años, como viene sucediendo.

Hasta el momento no se sabe cuál es la causa fundamental de la irregular situación. El gobierno nacional de Mauricio Macri esgrimió oportunamente que era un problema relacionado con los fabricantes de la vacuna. En junio del año pasado decían a través de un comunicado que, “en el caso de la vacuna Menveo (contra la meningitis), Argentina la adquiere a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en la actualidad el faltante está relacionado con retrasos en el proceso de fabricación”.

A poco de asumir el gobierno de Alberto Fernández, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, denunció que habían hallado en la Aduana, sin retirar, miles de dosis. El pasado 3 de enero, desde la flamante gestión del ministerio se aseguró que “desde el 5 de junio estaban llegando vacunas al país y no eran retiradas de la Aduana. Esto se solucionó con voluntad política y gracias a la declaración de la emergencia económica y sanitaria.

Piden "no desesperarse" a los padres

La coordinadora del Programa de Inmunizaciones de la provincia de Santa Fe, Soledad Guerrero, señaló que “hay un esquema de recupero, en el sentido de que si un niño o niña no pudo vacunarse ahora, puede hacerlo luego. Si no le colocaron la vacuna a los cinco meses, pueden hacerlo a los ocho, por dar un ejemplo. Yo les pido a los padres que no se desesperen, y que sepan que obviamente en Santa Fe estamos atentos, esperando que el problema se resuelva”, remarcó.

“Lo mejor es que cada familia lo vaya charlando con el pediatra, para ver cómo se van manejando ante estos faltantes”, agregó.