"No voy a ver Babasónicos, la entrada sale dos mil pesos y somos cuatro, es demasiado, fíjate en internet", aseguró Pablo, un rosarino que se espantó ante el precio de los tickets. Efectivamente la primera página que aparecía en el buscador Google era una que ofrecía entradas para ese show a 2.118 pesos y con la advertencia de que quedaban 12 entradas. Pero se trataba de una estafa, de un engaño que se repite ante cada espectáculo masivo que llega a Rosario.

En este caso, las entradas para el recital de la banda de Adrián Dárgelos que se presentó en el remodelado Anfiteatro Humberto De Nito se vendían en los puntos de venta oficiales a 700 pesos, es decir tres veces menos de lo que ofertaban en la página engañosa.

Si bien Pablo decidió no ir al show, no fue el único que fue burlado en su buena fe, otros asistentes relataron experiencias similares. "Yo compré la entrada a 1.400 pesos y después hablando con amigos me di cuenta que había pagado casi el doble", lamentó Estefanía, mientras que Irene comentó que ya había adquirido el ticket a 1.600 pesos pero tuvo suerte y la transacción se anuló: "Me enviaron un mensaje avisando que no podían garantizar el envío a domicilio, así que menos mal porque ahí me avivé y la compré en el lugar oficial, y salía la mitad".

Esta situación ha sido denunciada en ocasiones por los productores de espectáculos rosarinos que se encuentran perjudicados aunque una especie de "vacío legal" los deja sin defensa.

"La recomendación es que la gente se tome unos minutos más y busque los canales de venta a través de los artistas"

Justamente, la dificultad para denunciar la estafa se presenta en que las entradas no son truchas, ni son apócrifas, ni están adulteradas. Simplemente se ofertan en una página que parece oficial –pero no lo es- y se venden a un precio más elevado. Cuando se mira en detalle, el sitio web es presentado como un espacio de reventa, de supuestas personas que por alguna razón deciden no ir al show y necesitan vender su entrada. Pero esa suposición es falsa y lo que se concreta es una estafa.





Slash1.JPG

slash2.JPG

El comprador que efectúa la transacción en un momento de descanso en el trabajo o que está confundido ante los incesantes aumentos en todos los rubros de la economía argentina, cree que ese es el costo que debe pagar para ver a su artista preferido y adquiere la entrada en el lugar equivocado y a una cifra bastante más onerosa. El éxito de estas páginas de reventa como entradafan.com.ar, viagogo.com/ar, o stubhub.com.ar, se basa en que invierten una importante suma de dinero para figurar entre las primeras opciones en el buscador Google. Así es que el comprador cae en la trampa al ingresar en estos enlaces y suponer que esos anuncios fueron pagados por los organizadores de los shows.

adrian.JPG Las entradas para el show de Babásonicos del sábado pasado se vendían en reventa a 2.100 pesos y el precio de boletería era de 700 pesos.

Los casos se multiplican. Y se puede visualizar en los espectáculos que pronto llegarán a Rosario como Slash que se presentará el 15 de mayo en Metropolitano. En el sitio oficial turboentrada.com el precio es de 1.850 pesos más 340 pesos de envío, bastante más bajo que en entradafan.com.ar donde se ofrecen a 3.496 pesos, en tanto en stubhub.com.ar van por más y las ofertan a 4.924 pesos.

Para dar más ejemplos se puede comparar que las entradas para ver a "Las Pastillas del Abuelo" el 13 de abril en el Anfiteatro se pueden comprar en el sitio oficial tuentrada.com a 700 pesos, más 70 pesos de envío, mientras que en entradafan.com.ar se venden a 2.410 pesos.

Es bastante similar el caso para el show de "Ciro y los persas" previsto para el 4 de mayo en el Anfiteatro, en el sitio oficial tuentrada.com se pueden comprar a 850 pesos más 85 pesos el envío, mientras que en las páginas de reventa se ofrecen a 1.926 en stubhub.com.ar y en entradafan.com.ar a 2.399 pesos.

ciro1.JPG ciro2.JPG



En el caso de "Coti y los brillantes del rock" que se presentan el 4 de mayo en la Sala de las Artes, la entrada única es de 850 más 128 pesos de envío y se puede adquirir en turboentrada.com , mientras que en las páginas de reventa se ofrecen a 2.214 pesos.

La forma de zafar de este atropello que se repite con cada espectáculo es bastante simple. En principio estar más atentos, averiguar los precios y buscar en las páginas oficiales de los shows y de los organizadores para constatar los costos, y chequear los sitios para adquirir entradas online y también presencial.

abel.JPG Cuando Abel Pintos viene a Rosario, las páginas de reventa ofrecen los tickets a precios siderales. El titular de la productora All Press, Gustavo Granato, que organizó el sábado el show de Babasónicos adelantó que la semana que viene en una una reunión nacional de empresarios de espectáculos agrupados en AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales) va a impulsar el tratamiento de este tema que presenta un "vacío legal".

"Esto nos perjudica a los productores y a los artistas, porque hay gente que deja de ir a los espectáculos por el costo de las entradas. Lo que nos queda a nosotros es remarcar a la gente que busque los puntos de venta, que se fije en los artistas que también promocionan. La verdad es que estos sitios ponen plata en los buscadores y son muchos los que resultan estafados", afirmó.

En el mismo sentido, el productor de espectáculos Andrés Abiad de MA Producciones, dijo a La Capital: "La recomendación es que la gente se tome unos minutos más para buscar cuales son los canales oficiales de venta, una forma es rastrear en las redes sociales de los artistas, por ejemplo en el caso de Abel Pintos que es un show con mucho furor en la venta de entradas, el mismo artista publica un enlace al sitio donde se venden las entradas".