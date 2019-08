Alarma y evacuación por un escape de gas en La Siberia

El Centro Universitario Rosario (CUR, conocido como La Siberia) fue evacuado ayer por la mañana debido a una fuga de gas que se produjo en el sector ubicado entre la Facultad de Arquitectura y el Edificio Tecnológico.

Personal especializado de Litoral de Gas con el apoyo de los Bomberos Zapadores controlaron el inconveniente.

No obstante, después del mediodía, la actividad se normalizó en todas las facultades que funcionan en el lugar y donde hubo mucho movimiento y escenas de tensión.

Todo sucedió, poco antes de las 10. cuando una de máquina retroexcavadora que trabajaba en una obra en un sector cercano a la Facultad de Arquitectura perforó un caño de gas de media presión.

Marcelo Vela, secretario de Infraestructura de esa casa de altos estudios, manifestó que ante esa situación “se puso en marcha el protocolo de evacuación de los edificios y se le dio aviso a Litoral Gas”.

El directivo expresó que personal especializado llegó rápidamente al lugar, “se obturó el caño y luego se produjo la reparación”.

“Cuando hay un escape de gas, el riesgo siempre está presente. Por suerte, la fuga se ocasionó en un lugar al aire libre con bastante espacio no construido y en un edificio que están en plena obra. Pero sí las personas que estuvieron cerca de la fuga permanecieron en riesgo”, agregó Vela.

El funcionario de Arquitectura aseguró que el caño “estaba señalizado. El operario de la máquina no lo sabía, obviamente; si no, no creo que lo rompiera”.

Lorenzo, un estudiante del tercer año de la carrera de Psicología, comentó a La Capital: “Estábamos por hacer un recuperatorio y vino una profesora desde Bedelía y nos dijo que nos fuéramos, que evacuáramos, porque había una fuga de gas”.

El estudiante contó luego: “Esta profesora nos dijo que nos fuéramos lejos, por seguridad. Incluso cuando salimos a la calle había ya agentes de Tránsito ordenando la situación y muchísimos estudiantes en la parada de ómnibus. Por suerte, la evacuación se hizo en forma tranquila, aunque hubo tensión”.