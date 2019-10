La titular del Tribunal de Faltas de la Municipalidad, Stella Splendiani, aseguró que los intentos de evadir los controles de tránsito son frecuentes y aseguró que se da al menos uno por semana. Lo reveló en relación con el caso del conductor que atropelló y mató al agente del Comando Radioeléctrico, Marcos Di Fazio.

"Generalmente, en todos los operativos nocturnos que se realizan durante la semana, se dan una o dos situaciones de este tipo, con distinta gravedad", contó Splendiani hoy, en declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho, y añadió: "A veces se los sigue durante cuatro o cinco cuadras, y logran detenerlo, con los riesgos que ello implica".

Asimismo, explicó que es usual que los conductores ante la situación de encontrarse en falta, intentan escapar como lo hizo el automovilista el sábado a la madrugada en la zona norte de la ciudad, en su caso por tener la licencia vencida. "Esa infracción contempla una multa máxima de 7.500 pesos", afirmó.

"Conducir con la licencia de conducir vencida es una falta grave con una sanción de unos 7500 pesos"

"Para el caso de este conductor, que tenia la licencia vencida hace dos meses, el código contempla una pena de 75 unidades fijas a 150 unidades fijas", explicó la funcionaria municipal. Aclaró que cada unidad fija es un litro de nafta, la multa llegaría a 7.500 pesos.

2019-10-23 atropello policia.jpg

De todas formas, advirtió que "a veces arbitramos distintas medidas que depende de la gravedad, porque la licencia vencida puede ir unida a otra falta, como la alcoholemia", dijo para agregar que "obstrucción al procedimiento es otra falta grave", apuntó Splendiani, que es lo que ocurrió en el caso de Matías E.

>> Leer más: El conductor que atropelló y mató a un policía tenía la licencia vencida

"La sanción por la falta que ha cometido se le aplicará – económica y la inhabilitación para conducir – pero luego la justicia seguramente determinará también una prohibición para manejar", evaluó la titular del Tribunal de Faltas.

policia atropellado.jpg El agente del Comando Radioeléctrico, Marcos Di Fazio, murió después de ser arrollado en un control vehicular.

La licencia de Matías E. no estaba vigente. Tenía una habilitación para conducir vehículos clase B1 (automóviles, motocarros, camionetas, vehículos cuatromotor y microbuses particulares), pero había vencido el 18 de agosto pasado, en la fecha de su cumpleaños. El último permiso otorgado era del 4 de noviembre de 2014, pero no efectuó la necesaria renovación. Y no tenía ninguna observación de consideración, salvo la de manejar con lentes.

>> Leer más: "No lo vi, bajá el tonito", le dijo el conductor homicida a un agente tras evadir un control de tránsito

La polémica con el encuadre del delito está relacionada directamente con la severidad de la sanción. En este caso, este trabajador portuario, que manejaba un Peugeot 307 gris oscuro, está acusado de "homicidio simple con dolo eventual", que tiene una pena que va de ocho a 25 años de prisión. Mientras que la defensa solicitó "homicidio culposo", que puede castigarse de tres a seis años de cárcel.