El gobierno nacional confirmó que enviará al transporte urbano de Rosario unos 450 millones de pesos en 2019 dentro de un nuevo esquema de reparto de subsidios federales a la movilidad del interior. Así se lo transmitieron a referentes locales de Cambiemos funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación. Se trata de un aporte clave, aunque menor a los 1.300 remitidos este año, que atenúa la poda de transferencias desde la Casa Rosada a las distintas ciudades anunciada para el año próximo para cumplir con la meta fiscal de déficit cero.

Y suma oxígeno a una tarifa local que ya subió este año 88 por ciento, todavía aumentará más en diciembre y está plagada de incertidumbre para 2019 por el devenir de la economía y el debut del nuevo sistema.

La concejala del PRO, Renata Ghilotti, contó a La Capital que la Nación se comprometió a transferir unos 450 millones de pesos al transporte local para el año próximo.

"En los próximos días se va a firmar un convenio entre la provincia y el gobierno nacional donde quedará oficializado el nuevo esquema de reparto de subsidios al transporte de las distintas ciudades de Santa Fe", precisó la edila.

"A partir de ahora —continuó— la Nación no enviará más fondos a las empresas de transporte sino a la provincia, que será la encargada junto a los municipios de efectivizar el reparto a cada una de las firmas".

Además de una nueva modalidad de transferencia de recursos, desde 2019 Nación reducirá su participación en el sostenimiento del transporte urbano en el país, facultad que trasladó a las provincias.

Los cambios forman parte de la adenda al Pacto fiscal para el año próximo donde Nación apuesta a la meta de déficit cero. Para ello dejó en manos de los gobiernos provinciales determinados gastos, que en parte serán solventados con más giros de coparticipación y cambios tributarios que avaló el Congreso.

El convenio a firmar establece, según adelantó Ghilotti que la provincia se hará cargo en 2019 de la mitad de los 1.300 millones de pesos de subsidios que mandó este año el gobierno de Cambiemos.

La concejala macrista resaltó que el aporte provincial "tendrá un piso, que si el gobierno de Santa Fe decide incrementarlo no habrá ningún inconveniente, al contrario será beneficioso para los usuarios".

A esa partida se le sumarán los 450 millones que recibirá Rosario a través de la gobernación enviados por el Tesoro nacional. Y el resto se cubrirá con aportes municipales.

"Para engrosar el Fondo Compensador del Transporte el Ejecutivo propuso incrementar el impuesto a la patente automotor que está en discusión junto al presupuesto municipal 2019", recordó Ghilotti.

La vicepresidenta del Ente de la Movilidad desatacó que con este paquete de recursos "se le da mayor certeza y previsibilidad al sistema de transporte con un nuevo esquema donde Nación sigue presente y la provincia comienza a aportar como tantas veces reclamábamos".

En paralelo, en las sesiones que las sesiones extraordinarias que se convoquen en el Palacio Vasallo para lo que resta del año, los ediles deberán debatir el pedido de la intendenta Mónica Fein para sostener facultades especiales sobre la tarifa del transporte.

La jefa del Ejecutivo pretende que le prorroguen hasta fines de 2019 la facultad de trasladar hasta el 90 por ciento del costo real de la tarifa al valor del boleto que abonan los usuarios.

Esa potestad le permitió al municipio subir la tarifa un 88 por ciento este año, mientras los salarios aumentaron en promedio un 25 por ciento y la inflación anual se ubicará en torno al 45.

La Casa Rosada no definió aún cuándo llega la tarjeta Sube

A sólo tres semanas de que finalice el año, las autoridades nacionales no han dado aún ninguna certeza respecto a cuándo y cómo llegará a Rosario la tarjeta federal Sube. Se había anunciado para 2018, pero ya es un hecho su desembarco en 2019. En el encuentro de la semana pasada entre funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación y referentes locales de Cambiemos sólo se abordó la nueva modalidad de reparto de subsidios federales al interior del país. En el municipio esperan que el plástico federal llegue a la ciudad no más allá del primer trimestre de 2019. Se estima que más de 300 mil rosarinos, entre beneficios de Asignación Universal por Hijo, jubilados y ex combatientes de Malvinas pagarán sólo el 45 por ciento de la tarifa.

Se trata un aporte nacional clave para poder implementar el nuevo sistema.