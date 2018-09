Carolina, la mamá del chico de 13 años que descubrió que su hijo intercambiaba chats y fotos por WhatsApp con una docente de música de la escuela Almirante Brown, en Liniers al 1700, contó detalles hoy de los chats y reveló que su hijo, consternado por la situación, no quiere salir de su casa, y aseguró que no tuvo ninguna comunicación de parte del Ministerio de Educación.

La docente fue desplazada de su cargo por las autoridades escolares por presunto acoso sexual hacia el adolescente, quien el lunes próximo regresaría a clases. Hoy, su mamá admitió que a su hijo "le preguntaron cómo la maestra había conseguido su celular y dijo que ella se lo había pedido", y se lamentó: "Ahora no quiere salir de mi casa".

"Hace desde el lunes que estoy muy mal, mi hijo está mal, a veces llora y eso a mí me parte el alma. No tengo nada contra la escuela, sino contra la maestra".

En declaraciones al programa "Procopio 830", que se emite por La Ocho, la mujer dijo que fue ella quien descubrió el chat de su hijo con la docente, aseguró que, pese a los recaudos que tomó para proteger a su hijo, no pudo evitar la situación, y contó: "El no tiene redes sociales ni nada. Le reviso el celular siempre".

"A la noche recibe un mensaje, yo lo abro y dice 'ahora podemos hablar'", relató sin ocultar su indignación la madre, y agregó: "Yo pensé que era para mi marido, que estaba durmiendo. Le puso si estaba celoso. Se ve que él (el chico) había estado hablando antes de los celos con la maestra. Entonces le seguí el juego y le puse 'sí, estoy celoso, ¿con quién estás?'.

"Lo hice para saber quién era y si era para mi marido, no me imaginé que podía ser para mi hijo. Le puse que me mandara una foto y me dijo después que 'que van a decir en tu casa si ven una foto de la seño'", añadió.



Asimismo, destacó: "Cuando vi ese mensaje me puse muy mal. Después seguimos una conversación larga y me pregunto '¿qué le dijiste a tu mamá para salir el jueves?' Le puso que el jueves lo pasaba a buscar por El Chavo, que es una hamburguesería, y que tomaban un taxi y ella lo pagaba. Le puse que iba a ir a la casa de Santiago, que es un compañero de mi hijo".

"Yo seguí haciéndome pasar por él y me dijo 'mandame una foto tuya'", siguió con su relato la mujer de 28 años, la misma edad que la docente, y detalló: "Le puse una foto vieja y ella me puso 'pero esta no es de ahora. Pero estás lindo. Se me revuelve todo el estómago, ya quiero verte'".

"Seguimos chateando hasta la una y media de la mañana y me preguntó '¿es la primera vez que vas a estar con alguien o ya estuviste, cómo fue esa primera vez?'. Yo seguí con la conversación pero muy nerviosa porque no sabía qué ponerle. Y al otro día fui a la escuela y mostré eso".

Consultada sobre si consideraba que no había habido una respuesta inmediata de la escuela, Carolina se quejó del trato recibido. "En ese momento sentí que me estaban atacando a mí. Hasta ese momento no sabia que era la maestra de música pensé que era la de clase. Ahí me dicen que no es ella, que era la de música", confesó.

"Después me fui al salón donde estaban los compañeros de mi hijo, porque él no fue a la escuela. Me presenté y le dije (a la docente de clase) si podía salir un ratito porque necesitaba hablar con ella. Ahí empieza el video que se viralizó. No le pegué, no la arrastré. La directora me dijo que no podía ponerme así, que no había habido violación", continuó.

Contó que su hijo se enteró de que su relación con la maestra había trascendido el martes a la tarde. "Cuando volví hablé con él y después pudo hablar y dijo lo que estaba pasando. Contó que ella le decía que era un nene muy lindo. Le preguntaron cómo la maestra había conseguido su celular y dijo que ella se lo había pedido. Ahora no quiere salir de mi casa", señaló.

Por último, afirmó que en la escuela le dijeron, en un primer momento, que iban a suspender a la docente "jueves y viernes", y concluyó: "Después de todo lo que armé, y después de que me dijeran que no tenía pruebas, espero respuestas. Hoy recién me llamaron de Fiscalía para hacer una pericia".

"Hace desde el lunes que estoy muy mal, mi hijo está mal, a veces llora y eso a mí me parte el alma. No tengo nada contra la escuela, sino contra la maestra. Desde Educación nadie se comunicó conmigo, pero sí desde el área de Niñez", finalizó.