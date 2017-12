Ahora los grandes súper estudian demandar al Estado por lucro cesante

Tras el fallo de la Corte Suprema de Santa Fe que declaró inconstitucional la ley de descanso dominical, ahora los grandes supermercados analizan interponer una millonaria demanda contra el municipio y la provincia por lucro cesante. Así lo reveló el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez. "No lo descarto, dependerá de cada empresa en particular. La venta dominical es muy importante y lo cierto es que no se redistribuyó durante la semana como sostenían algunos defensores de la iniciativa", fundamentó. Luego advirtió que un eventual fallo contra el Estado "será pagado a través de los impuestos que aportan los contribuyentes".

De allí que apeló "a la responsabilidad y la reflexión de los representantes del pueblo, más allá de las convicciones políticas, para que legislen dentro del marco que fija la Constitución y las leyes de rango superior. En todo caso se deben cambiar las normas, pero no se puede por la simple voluntad política forzar el derecho".

Vasco Martínez fue el vocero de la ASU desde que se presentó el proyecto de descanso dominical en la Legislatura, durante su debate parlamentario y tras la sanción de la norma.

En todo momento impugnó la constitucionalidad de la norma y más aún la adhesión local que hizo el Concejo de Rosario. Por eso ayer destacó que tenían "confianza" de un fallo de este tenor del máximo tribunal de Santa Fe.

"Desde antes de que el proyecto tuviera trámite legislativo, marcamos que había una serie de deficiencia en la ley en cuanto a la constitucionalidad del proyecto en la medida que legisla sobre una materia asignada, de acuerdo a la Constitución Nacional, al Congreso de la Nación", remarcó.

En diálogo con La Ocho, Vasco Martínez resaltó que "esta objeción inicial fue muy poco tomada en cuenta por los legisladores provinciales y luego por los concejales de Rosario, quienes exacerbaron los aspectos arbitrarios de la norma".

En ese marco, el director de la ASU no descartó que los supermercados beneficiados por el fallo, Coto y Carrefour, "puedan iniciar alguna demanda por el lucro cesante tras más de un año de cierre dominical. Dependerá de las decisiones individuales que pueda tomar cada empresa, pero no lo descarto ya que la venta dominical es muy importante y lo cierto es que no se redistribuyó durante la semana como sostenían algunos defensores de la iniciativa".

Al respecto comentó: "Si hay un fallo adverso lo terminarán pagando el Estado a través de los impuestos que aportan los contribuyentes. Por eso hay que apelar a la responsabilidad y la reflexión de los representantes del pueblo, más allá de las convicciones políticas, que deben legislar dentro del marco que fija la Constitución y las leyes de rango superior".

Para Vasco Martínez, "si uno rompe ese esquema jerárquico nos metemos en un camino sumamente peligroso. En todo caso se deben cambiar las normas pero no se puede por la simple voluntad política forzar el derecho".

Más adelante deslizó que en el corto plazo los grandes súper podrían contratar más empleados. "Al retomar las actividades los domingos vamos a obtener un repunte del consumo y eso va a exigir un refuerzo de la dotación de empleados. Al recuperarse esas horas hombre entendemos que habrá un repunte o recuperación de puestos que se vieron perdidos por esta cuestión. Entiendo que se van a recuperar los puestos que se perdieron", cerró.

Por su parte, el líder de la Asociación Empleados de Comercio, Luis Batistelli aclaró que "ningún trabajador está obligado a trabajar los días domingo".

Y agregó: "Las empresas suelen presionar para que la gente vaya a trabajar. Esa presión va desde amenazas de despido hasta de suspender. A los que vayan a trabajar tendrán que darles un compensatorio durante la semana y tendrían que pagarle doble".

Dos excluidos

La resolución del máximo tribunal santafesino que declaró inconstitucional la ley de descanso dominical benefició a las firmas Coto y Carrefour. Además, están abriendo sus puertas los domingos por cautelares a favor las cadenas Dar, La Reina, La Gallega y Jumbo. Siguen sin poder abrir ese día Libertad y Makro.