Ahora los barcos de ultramar deberán cumplir cuarentena

En el marco de las medidas de emergencia para frenar la propagación del coronavirus, los buques que provengan de países considerados de alto riego y arriben a los puertos de la región deberán cumplir el tiempo de cuarentena de 14 días establecido por el Estado Nacional para que los trabajadores prácticos que se encargan de pilotearlos hasta el amarradero de descarga no se vean expuestos a posibles contagios. De no ser así no subirán al barco para desempeñar sus tareas, aunque ya habrían surgido "presiones" para violentar lo resuelto por la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje, ante la preocupación e intranquilidad que viene generando la falta de controles sanitarias adecuados para resguardar a los operarios, como dio cuenta LaCapital en su última edición.

Al menos así lo denunció el delegado regional de la regional San Lorenzo de la Unión de Recibidos de Granos y Anexos (Urgara), Sergio Mazzacco, al asegurar que "pese al comunicado enviado por la cámara sobre la decisión de no hacer más practicaje a partir de la cero hora de hoy (por ayer) en los buques que no cumplan con la cuarentena, evidentemente surgieron presiones de las terminales portuarias porque en horas de la tarde estaba llegando un barco de Brasil con ocho días de navegación, con lo cual sigue sin estar dadas las garantías de libre sanidad".

En tanto, se avanza en la iniciativa de instalar puestos sanitarios para evaluar a los trabajadores que tienen que entrar a los buques para realizar diferentes tareas y están contacto con la tripulación. Antes de acceder, un equipo médico se encargará de medirle la temperatura corporal y, de estar en condiciones, se le colocará una cinta numerada para autorizar el acceso al tiempo que un procedimiento similar se le realizará a quienes desciendan del barco.

También se prevé extremar los controles sanitarios a trabajadores que prestan funciones en las terminales portuarias de la zona aunque no tengan contacto con los embarcados. Y en caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus se dará aviso a las autoridades pertinentes para activar el protocolo de aislamiento.

Así se lo comunicó ayer el concejal de Puerto General San Martín, Walter García, a Mazzacco, quien ya había manifestado a este medio la preocupación que tienen los diferente sectores referenciados con la actividad del río al indicar, entre otras consideraciones, que "lo que esta sucediendo es muy grave y notamos que nos dejaron solos".

La necesidad de exigir mayores controles sanitarios surge al funcionar normalmente las plantas agroexportadoras ya que las actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria se encuentran exceptuadas del decreto por el cual el gobierno nacional declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Ante esa realidad, los gremios cerraron filas para velar por el cumplimiento de los protocolos de vigilancia no solo parar resguardar la salud de los empleados del sector sino también de sus familias y el resto de la comunidad.

Lo dispuesto por la Cámara de Actividades de Practicaje apunta, comunicación mediante con Sanidad de Frontera, a que los buques que parten de países de alto riesgo de contagio respeten el tiempo de cuarentena desde el puerto de salida hasta su arribo a destino. Y si el lapso de navegación es menor a 14 días deberán permanecer en espera hasta cumplir con el plazo a fin de habilitar el paso posterior de la cadena del proceso de descarga.