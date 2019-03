Luego de la fuerte polémica entre el socialismo y Cambiemos por la medianera del edificio de Urquiza, entre Sargento Cabral y San Martín, donde se erigía una obra del pintor Julio Vanzo, el equipo de campaña del macrismo anunció que retirará la gigantografía con la imagen del candidato a gobernador e intendente de Santa Fe, José Corral, que asomaba en el mismo espacio. "El último cartel pertenecía a una marca de cerveza", aclararon para anunciar: "Bajo nuestra cuenta y cargo el mural Bandoneón será repuesto para que recupere visibilidad". Hasta ayer, todo permanecía aún inalterable.

En un comunicado de prensa, Cambiemos hizo una aclaración sobre la cartelería publicitaria en Rosario. Eso se produjo tras los chispazos que se sacaron por las redes sociales varios referentes macristas en el Concejo y el coordinador del Museo Urbano Arte a la Vista, Dante Taparelli.

Esta iniciativa de difusión cultural del patrimonio exhibe reproducciones de obras de arte en medianeras de edificios, por un período preacordado con los consorcios, 5 años.

Por ello, el debate no transitó la legalidad de los avisos publicitarios, sino la legitimidad de usar estos espacios disponibles en plena campaña.

"Billetera mata cultura", había dicho Taparelli a La Capital ayer para agregar: "Pongo de relieve la cuestión ética por sobre la económica, porque estamos hablando de un proyecto maravilloso y democrático, que pone a la cultura en la calle".

Tras el revuelo desatado, el equipo de campaña de Cambiemos informó que se resolvió retirar la gigantografía sobre el edificio con el objetivo de que recupere visibilidad el la enorme reproducción de Vanzo.

En ese sentido, Cambiemos advirtió que no se ocultó obra de arte alguna, "ya que hace tiempo este espacio venía siendo utilizado para publicidad" (el último cartel pertenecía a una marca de cerveza).

Para asentar posiciones, Cambiemos anunció que puso a disposición esta fachada para reponer, por su cuenta y cargo, la obra sobre el edificio en el que se encontraba expuesta.

El comunicado aprovechó la oportunidad para llamarle la atención a las autoridades municipales respecto de la necesidad de dotar de mayores herramientas al programa Museo Urbano Arte a la Vista, "con el objetivo de que se puedan sostener los convenios con los consorcios de los edificios y evitar de esa forma que las obras de artistas rosarinos sean cubiertas por carteles publicitarios de cualquier índole".

"Hace tiempo que la obra de Vanzo fue remplazada por diferentes publicidades debido a la inacción de la Municipalidad", azuzó la edila de Cambiemos, Renata Ghilotti, al explicar que "los consorcios contratan a las empresas para darles las medianeras porque la Municipalidad no renueva los convenios".

Por Twitter, la legisladora mostró una fotografía en la que se ve que el mural del pintor rosarino había sido opacado por la publicidad de una marca de cerveza. "Arte a la Vista pierde sus valiosos espacios por la inacción de la Municipalidad", agregó.

En línea con el comunicado del equipo de campaña, Ghilotti recordó: "Desde Cambiemos hemos tomado la decisión de retirar la gigantografía y reponer, por nuestra cuenta y cargo, la obra Bandoneón de Julio Vanzo. Pero nada tienen que ver los candidatos" completó.

El edil macrista Carlos Cardozo también se sumó a la polémica. "Miente, miente, que algo queda. Los murales de Arte a la Vista se pierden porque el municipio no renueva los convenios con los consorcios de los edificios. Tienen pánico de perder las elecciones y el temor los lleva al agravio y la mentira permanente", disparó. Más tarde, también por Twitter, agregó: "No lo escuché al señor Dante Taparelli indignado con la cerveza Corona ya que su cartel ocupó la medianera con el cuadro de Vanzo, pura responsabilidad de la Municipalidad al no renovar el convenio con el consorcio".