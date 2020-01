Aguas danzantes: un minishow acotado de jueves a domingos

La Asociación Amigos del Parque de la Independencia ingresó ayer una nueva nota a la Dirección de Parques y Paseos para advertir a las autoridades del estado semiparalizado de las aguas danzantes ubicadas en el Laguito del parque Independencia. "El show tiene fuera de servicio un total de 15 bombas, a su vez la cañería cumplió su vida útil y se encuentra con fuga en varios sectores, y las luminarias están quemadas", describe el texto y advierte: "Todo este conjunto de problemáticas pone en peligro la continuación del espectáculo en lo que es la temporada de vacaciones de verano y en adelante".

Ya en octubre pasado, LaCapital había dado cuenta de esta situación que con el paso de los meses empeoró. Un desperfecto eléctrico en las bombas impulsoras de las aguas danzantes habían dejado al Laguito sin el espectáculo más icónico del parque.

Los problemas se desataron hace más de dos años, cuando los inconvenientes en el sistema eléctrico que impulsa los chorros de agua, en sintonía con la música y las luces, empezó a fallar. Luego de varias reparaciones y el recambio de algunos equipos, desde hace varios meses se siguen arrastrando los inconvenientes estructurales.

Las aguas danzantes cuentan con más de 300 toberas, 217 electroválvulas, 450 lámparas y 31 electrobombas, que en conjunto crean diferentes efectos de agua. Fue inaugurada en 1998, y tuvo una puesta en valor en el año 2007.

En 2016 se reemplazaron muchas bombas, pero duraron muy poco. Y de ahí en más nunca más se compraron ni arreglaron, con la promesa de que una licitación resolvía todo. Pero nunca se puso en marcha.

"En la actualidad nos encontramos con un grave problema. El show tiene fuera de servicio el total de 15 bombas, a su vez la cañería cumplió su vida útil y se encuentra con fugas en varios sectores, y luminarias de color verde están quemadas", advierte la nota enviada ayer a Parques y Paseos.

Según las estimaciones de quienes operan el sistema de entretenimiento gratuito, para garantizar una mínima continuidad se debería comprar o reparar una base de siete bombas y lámparas.

A su vez, hay que soldar las cañerías y, paralelamente, earmar una licitación para el recambio de las mismas, ya que, según dijeron algunos especialistas, la reparación vía soldador durará unos pocos meses.

Gratuitos

"Entendemos la situación económica que atraviesa nuestro país y ciudad, pero en estos tiempos de crisis no podemos seguir recortando espectáculos gratuitos, ya que muchas personas optan por los mismos por no poder pagar otra actividad; además se genera malestar en la población", afirman los Amigos del Parque en el escrito que enciende las alertas: "De no obtener respuestas certeras, es inminente que debamos sacar de servicio al espectáculo; de quemarse otra bomba, el show estaría con más de la mitad del plantel de bombas fuera de servicio, impidiendo así lograr el efecto danzante al espectáculo".

Finalmente, la nota acompaña un inventario de lo que haría falta para tener a pleno el sistema de chorros de agua, luces y sonido.

Se trata de 16 bombas sumergibles, soldador para cañerías y 62 luces. El presupuesto es de 1,7 millón de pesos. Un problema que se reedita sin solución.

De arrastre

Un sábado de octubre del año pasado, el sistema emparchado y a la mitad de sus capacidades colapsó y dejó a cientos de turistas y rosarinos con las ganas.

Fue el punto límite que tuvo como antecedente una saga de notas ingresadas por mesa de entradas a la Dirección de Parques y Paseos y a la Secretaría de Ambiente y Espacio Público.

La anunciada licitación a comienzos de 2019, que preveía la reparación integral del Laguito nunca llegó a concretarse. De allí en más, muchas veces el megashow que hizo brillar al parque fue sustuido por tres chorros, algo de luz y sonido ambiente: un minishow.

Previo a esta situación crítica, las aguas danzantes funcionaban de martes a domingo.

Desde hace varios meses, sólo se dan funciones de jueves a domingos, desde las 20.30.

Es cada vez más numerosa la cantidad de gente que pregunta por qué no están en funcionamiento las aguas danzantes más habitualmente. Al tener operativo un número muy reducido de bombas, las mismas se preservan para los fines de semana.