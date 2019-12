Agredió a un colectivero porque el ómnibus llegó tarde

Un hombre de 37 años fue detenido ayer tras ser denunciado por pegarle una trompada a un colectivero, ofuscado porque iba demorado de acuerdo a la frecuencia. El hecho sucedió en Camilo Aldao y Presidente Perón, y la víctima de la agresión fue un chofer de la línea 35/9.

Efectivos de la seccional 32ª acudieron a ese lugar al recibir, a través del sistema 911, un alerta porque un chofer había activado el botón de pánico. Al llegar al lugar, el conductor acusó un hombre como la persona que lo agredió.

Según esa versión, el usuario estaba furioso por la supuesta demora del servicio y lo agredió físicamente. El hombre acusado por el chofer fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

El repudiable hecho se asimila, aunque en menor escala, al ocurrido el 15 de mayo de este año, cuando un colectivero de la línea 122 Roja fue brutalmente golpeado por dos personas en la zona oeste, quienes además de pegarle con un palo desde abajo del micro, se subieron al coche, que estaba con al menos diez personas a bordo, y le dieron una tremenda golpiza.

"Me pegaron por todos lados", afirmó César, a quien le hicieron puntos en la cabeza, en uno de los párpados y en la nariz.

La agresión se produjo el 15 de mayo, alrededor de las 14, cuando el chofer circulaba con el micro por la zona de Ecuador y Cerrito, a 25 cuadras de donde ocurrió la agresión ayer al colectivero de la 35/9.

Al doblar por Cerrito frenó, porque a un hombre se le había caído un bolso con algunas cosas y un cochecito de bebé. El chofer esperó que lo levantara para seguir su marcha con el colectivo, iban alrededor de diez pasajeros.

Cuando iba a retomar la marcha, César escucha que el hombre, al que se le habían caído las cosas, lo insulta. Al retomar la marcha, siente un golpe en la chapa y, de acuerdo a su relato, era esta persona que lo estaba pasando con un auto; ni bien lo logra, cruza su auto en medio de la calle. El chofer avanza el colectivo, toca el vehículo y los atacantes se bajan para agredirlo.

"Una vez que me pasa, me cruza el auto adelante del colectivo, se baja y empieza a tirarme golpes de puño y a escupirme, se me viene para el lado de la puerta y me incita a que me baje del coche para pelear", contó.

En un video se observó cómo una persona llegó con un palo hasta la ventana del chofer y desde afuera efectuó un golpe en la cabeza al conductor. "Después se subieron y ahí sinceramente sé que nos tiramos golpes y me pegaron por todos lados", afirmó César.