"Pido disculpas a los rosarinos que en la calle tienen demasiados problemas como para que los representantes de la ciudad estemos llevando la discusión a un nivel tan bajo", afirmó hoy el concejal de Juntos por el Cambio Agapito Blanco, quien ayer en medio de una sesión retó a una pelea de box a su colega de Ciudad Futura Juan Monteverde.

El edil macrista salió hoy a poner un poco de cordura tras el virulento cruce en el Palacio Vasallo. En el medio de un debate por el permiso de edificación en Rondeau al 1700, Monteverde llamó "cagón y payaso" a Blanco, y éste reaccionó desafiándolo a una pelea de boxeo, en la que se podría recaudar fondos para obras de beneficiencias.

En declaraciones al programa "Zysman 830" que se emite por La Ocho, Blanco lamentó esta mañana el incidente dialéctico con Monteverde en el que hubo descalificaciones de ambas partes. "No estoy acostumbrado a todo esto. Lo primero que aprendí en la política es dentro de política, todo; fuera de la política, nada. Pera cuando el Concejo no logra encajar a un edil dentro del reglamento, uno queda descolocado. Ayer me salió el gallego calentón de adentro".

>> Leer más: Bochorno en el Concejo: Agapito Blanco desafió a boxear a Monteverde

Blanco que la discusión de ayer "se dio un contexto que viene de mucho tiempo. Todo es muy llamativo. Por un lado, Monteverde nos acusa de ser lobbistas, de reprensentar a determinado empresariado para beneficiarlo. Y la verdad es que yo presenté la ordenanza para darle transparencia al mercado inmobiliario".