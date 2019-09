Agapito Blanco pidió disculpas por los exabruptos

"Pido disculpas a los rosarinos, que tienen demasiados problemas como para que los representantes de la ciudad estemos llevando la discusión a un nivel tan bajo", afirmó ayer el concejal de Juntos por el Cambio, Agapito Blanco, quien en medio de la sesión del jueves retó a una pelea de box a su par de Ciudad Futura, Juan Monteverde, durante un fuerte cruce verbal entre ambos.

El edil macrista intentó poner un poco de cordura tras el virulento ataque que se produjo en el Palacio Vasallo. En el medio de un debate por el permiso de edificación en Rondeau al 1700, Monteverde llamó "cagón y payaso" a Blanco, y éste reaccionó desafiándolo a una pelea de boxeo, en la que se podrían "recaudar fondos para obras de beneficencia".

Ayer Blanco lamentó las palabras que pronunció ante el exabrupto de Monteverde tras el que hubo descalificaciones de ambas partes.

"No estoy acostumbrado a todo esto. Lo primero que aprendí en la política es «dentro de política, todo; fuera de la política, nada». Pero cuando el Concejo no logra encajar a un edil dentro del reglamento, uno queda descolocado. Ayer (por el jueves) me salió el gallego calentón de adentro", expresó.

El edil dijo que la discusión del jueves "se dio en un contexto que viene de mucho tiempo. Todo es muy llamativo. Por un lado, Monteverde nos acusa de ser lobbistas, de representar a determinados empresarios para beneficiarlos. Y la verdad es que yo presenté la ordenanza para darle transparencia al mercado inmobiliario", agregó.

En tanto, muchos rosarinos lamentaron, a través de las redes sociales, el bajo nivel de discusión que mantienen los representantes en el Concejo.

Cuando la sesión explotó

La sesión del jueves se desarrollaba sin mayores inconvenientes cuando sobre el final Monteverde y Blanco se dijeron de todo tras la polémica y las sospechas por presuntos beneficios a los lobbys inmobiliarios para construir.

Monteverde, sin cuidar las formas que se requieren en estos espacios, expresó a Blanco: "Es típico de cagón agarrársela siempre con las mujeres", y prosiguió: "Está totalmente desbocado diciendo cualquier cosa". Mirando a sus pares, disparó: "No le demos más entidad a este personaje cada vez más payasesco", en alusión a Agapito y enseguida siguió: "Es un (Javier) Milei de la arquitectura, pero Milei al menos tiene un título", expresó suscitando la reacción del concejal Blanco.