Afirman que está resentida la atención del Teléfono Verde

"Si llamás ahora al Teléfono Verde su atención esta resentida, ya que sólo atienden abogadas,es decir no cumple la función por la cual fue creada, una atención integral a las víctimas de violencia de género". La advertencia fue ratificada ayer por algunas de las integrantes del servicio que depende de la Municipalidad y por ATE Rosario, que desde el año pasado acompaña el reclamo de psicólogas y abogadas que fueron contratadas a través de los colegios profesionales para atender a las mujeres víctimas de violencia de género.Si bien la negativa del Colegio de Psicólogos a extender a marzo los contratos vencidos en diciembre complicó el escenario, desde el gremio insistieron en que el Colegio de Abogados sí lo firmó, y así y todo "no todas las compañeras que venían trabajando fueron convocadas, y entendemos que por estas horas el servicio está resentido", indicaron desde el gremio.Así también lo dejaron en claro las propias psicólogas que quedaron afuera del servicio. "Hoy lo atienden sólo abogadas, por lo que no es interdisciplinaria, como debería ser la atención que se presta", señalaron, y anticiparon que el jueves próximo volverán a reunirse para "analizar el modo de avanzar con el reclamo".