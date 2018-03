La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) detectó empleo no registrado en el 40 por ciento de las inspecciones realizadas en bares, restaurantes y boliches de Rosario durante el verano. En total, los inspectores visitaron 200 locales del rubro gastronómico, relevaron a más de mil trabajadores, efectuaron 32 clausuras por diversas infracciones fiscales y concretaron 15 allanamientos judiciales. También se inspeccionó a 37 supermercados minoristas, donde se encontró el mismo nivel de informalidad laboral.

El titular de la Afip en Rosario, Carlos Vaudagna, afirmó que "se encontró un alto grado de informalidad, especialmente laboral, en el rubro gastronómico y diversión", y agregó: "No sólo hallamos irregularidades en el registro del empleo, sino también en la facturación de estos negocios".

"Es paradigmático que por el boom del consumo gastronómico, paralelamente haya empleo no registrado, trabajadores que no estén percibiendo sus contribuciones y que no tengan seguros de salud", afirmó Vaudagna a La Ocho.

El funcionario confirmó que entre los locales infractores aparecían varios espacios emblemáticos de Pichincha y sobre bulevar Oroño, donde "se han hecho fuertes inversiones" para iniciar la actividad.

Vaudagna resaltó luego que "los resultados están a la vista. Nuestra tarea prioritaria es conseguir fondos para que el Estado pueda realizar sus actividades. En estos meses se recaudaron más de diez mil millones de pesos en esta regional. Hacemos estos controles para que todos los contribuyentes estén en igual situación tributaria".

"Detectamos informalidad en alrededor de un 40 por ciento de los negocios inspeccionados. Esto denota que es altísimo el nivel de informalidad. No es que se seleccionaron cuáles eran los contribuyentes a fiscalizar, sino que fueron rubros. Podemos hablar de un porcentaje representativo de lo que puede ser la totalidad de la actividad", explicó el líder de los sabuesos locales.

Los operativos hicieron foco en sectores que incrementan sus actividades durante la temporada de verano, tanto en Rosario, como en las principales localidades del sur santafesino.

Los inspectores visitaron en total 200 establecimientos, incluyendo bares, restaurantes, boliches, salones de fiesta y heladerías, entre otros, donde relevaron a mil trabajadores de los cuales el 40 por ciento presentaba inconsistencias en sus declaraciones o la falta del "alta temprana" laboral.

También se realizaron 37 relevamientos en supermercados minoristas, detectándose un índice de informalidad laboral también en torno al 40 por ciento.

A su vez, en 11 comercios se aplicó el procedimiento de clausura preventiva inmediata, que la Afip informa luego a la Justicia para que, mediante audiencia pública con el responsable, resuelva mantenerla o dejarla sin efecto. En todos los casos las infracciones fueron ratificadas por los juzgados.

Además, en el marco de tres causas penales, participaron de 15 allanamientos en Rosario, secuestrando documentación. También se decomisó gran cantidad de prendas que violan la ley de marcas y numerosas piezas de repuestos automovilísticos en contravención con la ley que regula la venta de autopartes.

Desde el organismo recaudador aclararon que los controles se hacen por lo general sin inspectores del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, que también debe fiscalizar la registración laboral.

Los operativos conjuntos "son excepcionales".

movimiento. Pichincha, un área gastronómica muy concurrida.