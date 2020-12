Advierten un "relajamiento total" en las medidas de cuidado frente a la pandemia

"Lo que está sucediendo no tiene una sola causa. Ya venimos desde el velatorio de Maradona, con las marchas, los paros, los cortes. Todo eso está favoreciendo que sigan apareciendo casos", dijo Befani a Todos en la 8 de LT8.

Para el infectólo y exdirector de Epidemiología de la provincia, "hay un relajamiento total, se ve caminando por la calles, saliendo a la noche". Dijo que si bien "estamos esperanzados en la vacuna, pero no es la solución, porque como en todas las enfermedades, la vacuna es una cosa más de todas las cosas que hay que tener en cuenta para prevenir". Y ejemplicó: "Para prevenirte de la hepatitis no vas a cargar todas las fuerzas en la vacuna, sino que tenés que tomar otros recaudos. La vacuna es una forma mas de prevención, sino no estamos aprendiendo nada de lo que está pasando en otros países del mundo".

Consultado ante la posibilidad de tomar medidas más estrictas, tal como evalúa el gobierno nacional, dijo que "si se toman medidas drásticas, hay que estar seguro que se van a poder controlar y efectivizar, porque si en la practica no se llevan a cabo no se puede".

Por último, apuntó la necesidad de respetar el distanciamiento social, el uso correcto del barbijo, el lavado de manos y limitar las reuniones, "las medidas que ya sabemos que son efectivas".