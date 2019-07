La crisis también impacta en el rubro de seguridad privada. Empresarios del sector afirman que se está precarizando la prestación del servicio porque los clientes que lo contratan tienen que afinar el lápiz en medio de un desplome de sus cuentas, y el contexto de necesidad hace que aparezcan firmas que ofrecen un servicio deficiente y en "negro", evadiendo impuestos y sin anotar a sus hombres.

En Rosario, la tarifa de día es de 300 pesos más IVA la hora por vigilador, y de noche de 340 pesos más IVA. A ello hay que agregarle un aumento salarial de 30 por ciento dividido en los próximos 6 meses a partir de julio. Un precio que ya no todos pueden pagar, por lo que eligen las que operan en las sombras y cobran hasta un 50 por ciento menos. Mientras tanto, las empresas del rubro están recibiendo una catarata de curriculums, y en las puertas de las oficinas hay colas de aspirantes día tras día, producto del desempleo y la magra oferta de trabajo.

Jorge Paleari, integrante de la Cámara Santafesina de Seguridad Privada (Casasep), apuntó que las agencias que trabajan por fuera de la ley "cobran entre 40 y 50 por ciento menos, porque tienen a los trabajadores en negro o anotados por menor cantidad de horas, pagando menos leyes sociales", una práctica casi generalizada en otros rubros como la gastronomía. Esto no sólo les quita clientes, sostiene, sino que además impacta sobre la calidad del servicio.

Por su parte Miguel Milano, titular de la empresa El Centinela dice que los clientes más golpeados son "los clubes y los edificios, ya que no pueden diferir IVA a los clientes como las empresas, por lo que pagan un 21 por ciento más. Además, ahora entra una paritaria, y también les aumentó el sueldo de los porteros y el personal de limpieza", detalló. El abogado dice que la situación viene empeorando desde hace unos dos años, pero en los últimos 6 meses "comenzó a notarse con fuerza".

Tanto Milano como Paleari ponen reparos en la cantidad de vigiladores que exhibe la provincia, y creen que también ha habido una merma en ese número, que ubican alrededor del 15 por ciento o 20 por ciento. "A lo mejor las agencias no informaron la baja y por eso no figura en el registro. Ese dato de 9 mil no es real, está más cerca de 7 mil", especularon.

A puro regate

Hoy los clientes se fijan con lupa y cuentan cada detalle antes de pagar. Todos piden recotizaciones y comparan precios con la competencia. "Los que tienen servicio de 24 horas, recortan a 12. Los que tenían 12, piden 8. Y eso significa reducción de personal", analiza Paleari. "Los edificios están sufriendo mucho el aumento de las tarifas de los servicios, y ajustan por donde pueden. Los comercios sacan personal de seguridad y lo reemplazan con vendedores que no están preparados", ilustró.

"La mayoría de las empresas se han achicando a la espera de un momento mejor. La seguridad es lo último que se recorta, porque deja flancos, y esto se ve en el crecimiento de los robos", comentó Milano. La rentabilidad también ha caído de manera notoria, ya que los empresarios afirman que han achicado la ganancia al máximo. "Teníamos una rentabilidad de entre 10 y 15 por ciento, y hoy ronda el 4 por ciento", lamentó uno. "Estamos subsistiendo", aseguró su colega.

Todo este combo, aseveraron, está precarizando la actividad. "Como todos quieren ahorrar, aparece gente que junta 10 personas y monta un servicio en negro. Los empresarios saben lo que están contratando. El 40 por ciento de la economía del país es informal, no sería raro pensar que eso se replica en esta actividad", sostuvo Milano, quien contó a modo de anécdota que hace poco vio a un cuidacoches usando la campera de una empresa de seguridad "porque le daba mejor presencia para su tarea".

Paleari, que encabeza la firma ISS Seguridad, indicó que esto representa una estafa para el cliente. "Los consorcios de edificios, por ejemplo, para ahorrar en expensas contratan una de estas empresas truchas que no tienen casi bienes propios, como vehículos, porque alquilan todo. Si el trabajador hace juicio al empleador, los del consejo del consorcio son solidariamente responsables, y tienen que pagar muchísimo dinero", relató.

El titular de El Centinela, en tanto, aseguró que la actividad tiene mucha fluctuación: "Siempre se abren y cierran empresas, es muy común que emprendan policías o militares retirados porque es una continuación posible de su vida laboral. Pero la mayoría cierra a los 5 o 10 años cuando aparecen los problemas de tener una empresa y la necesidad de especialización. Y también hay algunos que luego de mucho tiempo de evadir no pueden continuar porque los va cercando la AFIP", indicó.

El Estado Respecto de la relación con el gobierno provincial, desde la cámara afirmaron que "la Dirección de Control de Agencias nos inspecciona muy seguido, pero no hace nada con los que son irregulares, no los salen a buscar". Por ello, según su mirada, la situación "es cada vez peor", porque "al Estado no le importa si el que está anotado por 50 horas trabaja 100 o más".

En tanto, el síndico de Casasep se quejó de que la actividad "no es tenida en cuenta por el gobierno provincial, porque en cuatro años no hemos podido juntarnos con el ministro de Seguridad", dijeron en relación a Maximiliano Pullaro, a quien le pidieron reuniones repetidamente. "Tenemos 6 mil hombres para trabajador en conjunto con la policía, y no se ha podido porque hay muy poco diálogo", lamentó.

Esto responde a lo que entienden como "una diferencia de criterio y de visión" sobre el rol que debe ocupar el personal policial y la seguridad privada. "¿Para qué hay un policía en el castillete (una garita blindada) de un banco privado? Ahí tendría que haber un vigilador, porque está solo para informar, y el efectivo tiene que estar en la calle", comentó.