Advierten que la atención odontológica se puede resentir por falta de insumos

El recorte a las importaciones pone en alerta a un sector de la salud que trabaja con el 95 por ciento de elementos importados. La red pública no presenta inconvenientes

La Federación Argentina de Colegios de Odontólogos , entidad que nuclea a los colegios de profesionales de todo el país, expresó su preocupación y lanzó un alerta por la falta de insumos esenciales, lo que podría derivar en una paralización de la atención de la salud bucal de la población. “Vemos una acción especulativa de los comercios”, advirtieron desde el Colegio de Odontólogos de Rosario sobre el contexto económico complejo que puso freno a las importaciones. El dato no es menor si se tiene en cuenta que el 95 por ciento de los insumos que se utilizan en odontología son importados. Por lo pronto, en el ámbito de la salud pública municipal y provincial no se presentan inconvenientes.

“Todo el sistema de salud bucodental, además de estar colapsado en sus distintas especialidades, se verá afectado ante la falta de insumos e instrumentales indispensables para su funcionamiento, por lo tanto se debe actuar con celeridad para no perjudicar a pacientes y prestadores”, expresó en un comunicado la Federación Argentina de Colegios de Odontólogos.

Odontólogos: los pacientes no deben hacerse cargo de los elementos de bioseguridad

La situación, emparentada a las restricciones a las importaciones, se plantea como “grave a corto plazo”, según advirtieron desde el Colegio de Odontólogos de Rosario. Es que además la venta de insumos por parte de los comercios dentales para la atención de la población es irregular. En varias provincias los comercios cerraron temporalmente o limitan las ventas con el argumento de las restricciones impuestas por el Estado Nacional a las importaciones.

Así, se demoran o posponen extracciones dentarias, tratamientos de conducto, radiografías u otras intervenciones relacionadas no sólo al abordaje de una patología específica sino también a la prevención. El secretario del Colegio de Odontólogos de Rosario y presidente de la Federación Argentina de Colegios de Odontólogos, Raúl Allín, alertó sobre la actual situación.

“En mayor o menor medida Rosario está igual que todo el país. Las comercios dentales cierran con la excusa de desinfección o por vacaciones, pero constatamos que se retacean las ventas o venden sin darle valor al producto, con un remito o una factura abierta. Se trata de una escalada de especulación, porque acá no hay desabastecimiento, no hay escasez real”, indicó el profesional.

Estado como garante

El directivo recordó que ese panorama puede desembocar en la falta de atención de los pacientes en un sector sensible de la salud. “Pedimos que el Estado sea garante y aplique la ley de abastecimiento, porque a corto plazo la gente se va a enfermar y no la vamos a poder atender”, advirtió.

Con una matrícula de 3.100 odontólogos en la Segunda Circunscripción Rosario, Allín recordó que “el 95 por ciento de los insumos que usa un odontólogo son importados, desde la anestesia hasta los guantes o las agujas. Sabemos que la cámaras industriales del sector también están en alerta por las restricción a las importaciones”, indicó.

El directivo precisó que está prevista una reunión con el Ministerio de Salud de la Nación para trazar un panorama real de la situación. “El Estado tiene que intervenir y garantizar precios mínimos, o tratar de congelarlos por un tiempo. Un odontólogo cobra su trabajo a los a los 60 días y compra insumos mes a mes, no es un especulador”.

Red pública sin contratiempos

En el sector público no hay complicaciones por la falta de insumos y la atención está garantizada, aunque se evalúa constantemente. Fuentes de la Secretaría de Salud de la Municipalidad indicaron que “hasta el momento no hubo suspensión de órdenes de compras. No se han planteado situaciones de esa naturaleza”, remarcaron.

En la misma sintonía se expresaron voceros del Ministerio de Salud de Santa Fe. Tanto en compras directas como en las licitaciones, los proveedores no han mostrado inconvenientes respecto a la capacidad de entrega de los insumos.

Sin embargo, la Federación Argentina de Odontólogos tiene una mirada más crítica y remarca que “no puede permanecer ajena a la posible paralización de un servicio esencial como los tratamientos odontológicos, que afectan y perjudican directamente las necesidades de los habitantes”.

Frente a ello solicitaron que “no deben extenderse las restricciones a importaciones de insumos dentales de modo tal que se llegue a la ausencia de elementos básicos para el mantenimiento de la atención, sino que el Estado debe tener un rol de garante y organizador del sistema para la disponibilidad de los insumos”.

“Requerimos la inmediata intervención del Ministerio de Salud y otros organismos afines para evitar la aparición y propagación de enfermedades derivadas de la falta de atención y de provisión de elementos básicos para su cobertura”, expresaron en el comunicado.

En ese sentido, la entidad propuso medidas urgentes: conformar un observatorio para monitorear el abastecimiento y los precios; seguimiento de precios y protección para materiales indispensables del Plan Médico Obligatorio de Emergencia; aplicación como complemento de un coseguro de emergencia en consultorio; pronto pago de los contratos celebrados entre prestadores y obras sociales y prepagas; y recategorización fiscal según honorarios.

“Paciente y odontólogo se lamentan en el sillón”

Desde el Colegio de Odontólogos de Rosario aclararon que no están en “la queja, sino en el análisis de la situación de la salud con todos los actores del sector. Hay una incertidumbre que nos complica a todos, porque cada odontólogo funciona como una pyme (pequeña y mediana empresa) ”, recalcó Allín.

“Está prevista una reunión con autoridades del Ministerio de Salud, funcionarios de todas las provincias, decanos de facultades, obras sociales y prepagas. Acá los prestadores somos los mismos, y nos pagan a 30 o 60 días. Y hoy tenemos que realizar un trabajo y no tenemos insumos, por eso solicitamos un adelanto o pronto pago, y el resto a la fecha para poder comprar materiales”, señaló.

Para Allín, se llega a un estado de las cosas que “paciente y odontólogo se lamentan juntos en el sillón. La incertidumbre nos complica, y es fundamental el rol del Estado para que los distintos subsistemas funcionen bien”, consideró.