Una escena dantesca que pudo haber sido desastrosa. Transcurrido el escándalo y al viralizarse la maniobra aérea por parte de un kayakista que estaba en la costa entrerriana frente a la ciudad; ahora viene una dura sanción para quien había tramitado la licencia de conductor de aviación civil hacía poco tiempo.

“Como autoridad aeronáutica, identificamos algún episodio que rompe claramente con las normas de seguridad operacionales y por ello hemos actuado de oficio al concurrir al Juzgado Federal (Nº 4 de Rosario) para realizar una denuncia, porque, además de la infracción, puede haber algún delito involucrado”, indicó Tamburelli.

Treinta días preventivos

A su vez, se le dio de baja la licencia en forma preventiva y por 30 días al piloto infractor, hasta tanto se resuelva el sumario que deberá recopilar pruebas, datos, hojas de ruta, plan de vuelo, testimonios y el descargo del acusado. De allí, saldrá un informe pormenorizado acerca de cuáles fueron las normas que se violaron en la travesía aérea.

El rosarino de 32 años había reunido los requisitos para su licencia habilitante y así poder tripular una aeronave monomotor. Justificó las 40 horas de vuelo y había sido aprobado en el examen psicofísico.

Mientras tanto, en la Anac se sigue recogiendo evidencia y los abogados analizan los estándares que no se cumplieron en seguridad operacional. La funcionaria confirmó que el infractor será convocado en breve para escuchar su descargo. Amén de si habrá o no atenunantes, Tamburelli fue enfática: “Las normas se rompieron y la sanción va a existir por más de que haya agravantes o no. Tenemos aquí un incidente y habrá inhabilitación, pero no sabemos el tiempo porque aún estamos con el caso en estudio. Con todo el material reunido, se realizará un análisis serio y se aplicará la sanción que corresponda con las normas que infringió.

“Esto encuadra con una operación temeraria, es una falta grave y pone en riesgo personas o bienes físicos y claramente aquí la hubo”, ahondó la titular de la Anac.

Flagrancia

En la repartición admiten que es la primera vez que se detecta una acción tan flagrante. Además, la Anac en su página web dispone de un link al programa nacional de seguridad operacional donde se puede denunciar en forma anónima o con nombre y apellido a través de un formulario cuando un piloto pone en riesgo la seguridad en lo referido a la aviación civil. Luego, la autoridad aeronáutica investiga el caso.

La aeronave en cuestión nunca se comunicó con ninguna torre de control.

“Volar a cinco metros de una embarcación que estaba en el Paraná es un claro riesgo que no parece haber sido mitigado de ninguna manera”, remarcó la funcionaria.

Cabe destacar que las autoridades del aeroclub de Pueblo Esther se pusieron a disposición de la Anac de manera inmediata.

Una vez que se sepa la contundencia de la sanción y su plazo, para Tamburelli se cumplirá un doble objetivo: sancionar una conducta que se apartó de las reglas, y una faz preventiva donde todo el sistema sabrá qué efectos conlleva apartarse de las normas.

De proponérselo, y una vez que cumpla su condena administrativa, el infractor rosarino podrá volver a acreditarse cumpliendo con los estándares físicos y psicológicos. “Pero, para volver a subirse a un avión, debe demostrar fehacientemente que está en condiciones de poder hacerlo y conocer los riesgos que esto significa”.

Una aplicación reveladora.

El avión LVS 106 cuenta de fábrica con una aplicación llamada ADS-B lo que permite que se pueda rastrear su vuelo a través de un programa informático llamado Flight Radar.

“Como presidente del Círculo de Aviación de Rosario quiero informar que los aviones de la escuela de vuelo del poseen una señal que se denomina ADS-B, que nos permite ver lo que está haciendo el avión en el momento y también días atrás”, amplió Joaquín Martins.

Una vez que las autoridades visualizaron las imágenes con el avión LV S 106 se revisó el recorrido del avión y la hora, y se pudo identificar el piloto al mando por los registros de vuelo y posteriormente comunicar la infracción a Anac.

“Inmediatamente di la orden de suspender preventivamente el uso de cualquier aeronave a dicho piloto y posteriormente se llevaron los hechos al jefe del aeropuerto Islas Malvinas y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), para que sigan los trámites administrativos correspondientes ya que mi autoridad termina con la suspensión del uso de los aviones”, indicó Martins.

Los radares del aeropuerto de Rosario funcionan con la repetidora del aeropuerto de Paraná. Para ubicar un vuelo se necesita el transportador (una señal que emiten los aviones y es encendida por los pilotos). No existe forma de localizar un avión en vuelo si el piloto no lo enciende. Para eso harían falta radares en la zona.