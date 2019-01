Adultos mayores disfrutaron del aquagym en el Saladillo

El Polideportivo Balneario del Saladillo (Nuestra Señora del Rosario 400 bis) fue escenario ayer, desde las 10, de la tradicional clase masiva y abierta de aquagym, con más de 1.500 personas provenientes de las colonias de verano para adultos mayores de la Secretaría de Desarrollo Social.

Es una actividad que ya se ha transformado en un clásico para la zona sur de la ciudad, que anualmente reúne una gran cantidad de personas para celebrar un encuentro de diversión, convivencia y cuidado de la salud a través de la actividad física. En esta oportunidad se desarrolló la décima edición y llevó el nombre de La Fiesta del Sombrero.

Desde temprano empezaron a llegar al polideportivo con sus banderas, desde todos los barrios, acompañados por los profesores y equipos municipales de Deportes y la Dirección de Adultos Mayores. Se ubicaron en las mesas y prepararon sus mates con tortas y galletitas y allí empezaron a probarse los sombreros para la clase, que arrancó a puro ritmo y contó con la presencia de Guazú, la mascota de los Juegos Suramericanos de Playa 2019 que alentó todas las coreos al borde de la pileta.

"Vengo todos los años, incluso cuando no era intendenta participaba porque me llena de emoción ver que de más de 30 predios y mas de 1.500 personas demuestran la importancia que tienen estos espacios de encuentro y convivencia", afirmó la intendenta Mónica Fein, acompañada por la concejala Verónica Irizar. Tambíen felicitó a la Subsecretaría de Deportes y a los equipos por el trabajo que realizan para que "todas estas personas puedan disfrutar de los predios y demostrarle a la sociedad la alegría de vivir que manifiestan en todo lo que hacen en la ciudad".

La subsecretaría coordina distintos proyectos que vienen promoviendo la práctica deportiva y recreativa, concibiéndola como medio para desarrollo de actitudes y capacidades, hábitos de convivencia, participación y organización tanto de los niños como de los adultos mayores.

El subsecretario del área, Adrián Ghiglione, expresó: "Este verano ha superado nuestras expectativas en relación a la cantidad de inscripciones a las colonias. Es un día de sol y podemos brindarles a los niños, adultos y adultos mayores una jornada de recreación en el agua, en contacto con la naturaleza".

Una de las asistentes a la jornada, mientras se preparaba para la clase nos contó: "Somos unos privilegiados porque tenemos una actividad increible, hacemos nuevas relaciones, aprendemos unos de otros, acompañamos a quien le hace falta, compartimos permanentemente. Así que yo, Rosita, como me llaman y soy la mayor del grupo, no tengo más que agradecer a la Municipalidad". Por su parte otra participante afirmó: "Me encanta venir acá, el grupo es divino, las profesoras son muy solidarias y amorosas, es el tercer año que vengo".

Participaron alumnos de los polideportivos 9 de Julio, Emilio Lotuf, Parque Oeste, Parque del Mercado, Garzón, Deliot, Estadio Municipal, 7 de Septiembre, Yrigoyen y Cristalería, y de los clubes Sparta, Sorrento Open, Saladillo, Asturiano, Peñarol, Fisherton, 1º de Mayo, Malvinas, Unión Sionista, Los Caranchos e Italiano y la colonia del Parque Alem.

Al igual que en el Saladillo, las actividades se llevan adelante en todos los predios polideportivos de la Municipalidad y en los clubes que firmaron convenio con ella. Actualmente, se encuentran funcionando colonias de verano para 20.000 niños, jóvenes y adultos mayores. Además, funcionan escuelas de natación y propuestas de aquagym, gimnasia y deportes para todas las edades en todos los predios.