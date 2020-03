La última reunión paritaria del viernes entre los sindicatos docentes y la provincia dejó como saldo la ratificación del paro de 48 horas para esta semana (miércoles y jueves), al considerar "insuficiente" el ofrecimiento de incremento del 10 por ciento promedio. Las partes pasaron a un cuarto intermedio en la negociación salarial, que se retomará después de las medidas de fuerza.

"Nunca fue mala nuestra propuesta", señaló la ministra de Educación provincial, Adriana Cantero. Pidió evaluar el ofrecimiento salarial en el marco de los acuerdos arribados en otras provincias y apuntó: "Estamos dispuestos a trabajar una mejora posible, siempre reconociendo el contexto de enorme restricción fiscal en el que estamos". En diálogo con LaCapital, la ministra destacó además el proceso de titularización docente y prometió la creación de 160 cargos de nivel inicial para garantizar el ingreso de unos 4 mil niños en toda la provincia. "Vamos a poder decir que a partir de esta gestión Santa Fe universaliza la cobertura la sala de cuatro años para toda la población", aseguró la ministra. Respecto del desgranamiento escolar, anticipó un nuevo concepto de cuidado del pasaje entre niveles de la escuela, "para que los espacios puente no se conviertan en agujeros negros".

—¿Después de la última reunión, los sindicatos docentes manifestaron que la nueva propuesta es insuficiente ¿Va a haber una nueva oferta?

Nosotros hemos mantenido siempre una actitud de diálogo, desde el primer día. Y voy a este contexto, la primera oferta nuestra no fue mala si se analiza cómo fue en otras provincias. Nunca fue mala nuestra propuesta en el contexto del marco federal que todos los ministros de las provincias decidimos abordar en las paritarias de este año, en consonancia con una paritaria nacional que no sólo va a recuperar la equidad en los salarios de los docentes, sino que ha dado contextos a las tratativas jurisdiccionales, aportando desde Nación una parte de lo que sería el incremento del salario. Ciudad de Buenos Aires, que es un distrito de un nivel de ingreso y recaudación importante, cerró la oferta del maestro inicial con una escala con 32 mil pesos. Y nosotros ya en nuestra primera mesa ofrecíamos 34 mil. Es decir, en ese contexto nunca fue mala. A nuestros gremios no les pareció así. Hicimos una segunda oferta mejorada en la paritaria de esta semana y se pidió un cuarto intermedio para seguir trabajando en algunas otras alternativas. Manifestamos disponibilidad para eso también y estaríamos llamando a una tercera paritaria después de este cuarto intermedio, obviamente mientras no haya medidas de paro.

—¿Hay posibilidades de dotar de más recursos a la propuesta?

—Estamos dispuestos a trabajar una mejora posible, siempre reconociendo el contexto en el que estamos, de enorme restricción fiscal. Además estamos haciendo un ofrecimiento por tres meses con posibilidad de incremento al cuarto mes. Y planteamos períodos cortos para ir acompañando el proceso económico que se vaya desplegando en la Argentina.

—¿No se pudo haber comenzado la discusión antes, más allá de esperar el cierre de la paritaria nacional?

—Estamos en nuestros primeros cien días de gobierno y las primeras dos decisiones fueron llamar a todos los supervisores del sistema educativo para conocer desde ellos el diagnóstico con el que recibíamos las escuelas y las necesidades emergentes. E inmediatamente citar a todas las asociaciones sindicales, con las que hemos tenido reuniones que no se han cortado desde entonces. Así que actitud de diálogo inmediato tuvimos desde el día que llegamos. También es cierto que trabajamos en las mesas técnicas con otras temáticas de la paritaria y avanzamos mucho. De hecho el texto del acta paritaria sobre todos los acuerdos realizados en mejoras en las condiciones de trabajo de los docentes y a su vez de políticas educativas posibles muestra todo ese avance, como un plan de cuidado de la salud de los docentes. También en desencadenar las trabas que tenían los procesos de concursos que estaban ya en juego. Hace una semana titularizamos 1.174 cargos de nivel primario, inicial y especial. Y 1.183 horas de especialidades del mismo nivel.

—¿Qué política se va a dar el Ministerio con la sala de cuatro años?

—Hemos trabajado con las mesas territoriales y con las informaciones de los supervisores. Y hemos detectado la necesidad de creación de unas 160 salas de nivel inicial para cubrir toda la demanda de cuatro años. Tenemos el firme propósito desde el primer día de clases de asegurar la universalidad de la sala de cuatro. Con lo cual estamos garantizando la creación de esos 160 cargos de nivel inicial que ingresarán al sistema unos 4 mil niños en toda la provincia. Vamos a poder decir que a partir de esta gestión Santa Fe universaliza la cobertura la sala de cuatro años para toda la población. Además estamos relevando la creación de unos cien cargos de maestros de educación especial integradores, para poder garantizar que entre 500 y 700 niños con discapacidad, depende de la distancia de las localidades y dónde se atienden, tengan asegurada su posibilidad de inclusión en la escuela común.

—¿Y con respecto al secundario?

—Si estamos teniendo una política de ir a buscar a las niñas, niños y adolescentes fuera del sistema, nuestro compromiso es garantizarles un espacio en la escuela que los pueda alojar.

—El enero pasado usted habló de unos 8 mil chicos de entre séptimo grado y primer año que habían abandonado.

—Lo que marcamos con esos 8 mil eran chicos que no estaban en la sala de cuatro y chicos que al pasar de primaria a la secundaria, en un desgranamiento significativo se perdían en la trayectoria obligatoria. Hemos ido a buscar a esos chicos. Y vamos a tener estabilizados el trabajo de las mesas territoriales hacia fin de mes, cuando se terminen de relevar los datos del sistema. Vamos a seguir buscándolos, porque queremos trabajar para garantizar el derecho a la educación. En el caso del secundario, además se agrega el inmenso desgranamiento por las repitencias y los procesos que se resuelven después de las mesas de examen, que muchas veces obturan la trayectoria escolar de los chicos. La semana que viene vamos a sacar una resolución ministerial que pone en el sistema un nuevo concepto de cuidado de las trayectorias en el marco de escuela obligatoria, haciéndonos cargo de que los pasajes de nivel son las zonas de intersticios más dificultosas. Por eso nuestra resolución establece que todos los niños que terminan la sala de cinco años siguen siendo alumnos y responsabilidad de la dirección de ese establecimiento hasta que aparezcan efectivamente inscriptos en un primer grado. Y que todos los que terminan séptimo siguen siendo responsabilidad del sistema de educación primaria hasta tanto aparezcan inscriptos en un primer año de secundaria. Para que los espacios puente, de pasaje de nivel, no se conviertan en agujeros negros, sino que el sistema siga teniendo mirada y cuidado sobre cada estudiante. Esta es una medida innovadora para regular la continuidad de la trayectoria escolar obligatoria.