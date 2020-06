El presidente Alberto Fernández dijo ayer que se está actuando “con racionalidad económica” respecto de Vicentin y que es necesario hacerse cargo de la empresa mediante una expropiación “por una cuestión de transparencia” y para que pueda volver a producir y exportar. Y enfatizó: “Los dueños (de la cerealera santafesina) quieren que los salvemos sin poner nada”.

“Algunos dicen que el gobierno, con el tema de la deuda, actúa como de derecha y en el caso Vicentin actúa como de izquierda. La verdad que lo que estamos haciendo en ambos casos es actuar con racionalidad económica”, aseguró el presidente.

“No puedo pensar en un país que necesita crecer en default y tampoco puedo ver impávido cómo se cae una empresa de la talla de Vicentin, donde los mismos accionistas dicen «no tenemos cómo salvarla», que no pueden hacerse cargo de nada y me piden que el Estado se haga cargo sin necesidad de dictar una ley de expropiación. Pero uno debe hacerlo por una cuestión de transparencia, exclusivamente”, agregó Fernández.

El primer mandatario señaló: “Pensemos que el Estado se hace cargo y firma un acuerdo por el cual reciba las acciones de Vicentin. ¿A ustedes les suena transparente eso, teniendo en cuenta todo lo que se está investigando sobre una empresa que está virtualmente sospechada de un manejo muy espúreo y que ha dejado más de 1.000 millones de dólares de deuda colgada?”.

“Si hubiese dejado que Vicentin termine en manos extranjeras, ¿cuál hubiera sido la reacción? Entonces, si uno tiene en cuenta todo eso, se da cuenta de que en verdad estamos intentando rescatar una empresa al borde de la quiebra, eso sólo”, analizó.

Al respecto, añadió: “Estoy esperando que la intervención me traiga información que no tengo, porque necesito saber más, el por qué de ese entramado de empresas, por qué entre 2015 y 2017 se crearon tantas empresas que no sabemos qué hacen, si son cáscaras vacías o si tienen alguna función. Estoy esperando que la intervención se meta y me informe”.

“El objetivo más prioritario es que la empresa vuelva a producir y exportar como corresponde, no alquilándoles a otros las instalaciones, y que todo se haga en un marco de mayor transparencia. La prioridad es que podamos lograr que, con un nombre prestigioso como YPF, los productores vuelvan a confiar en la empresa y podamos pagar la deuda que la firma tiene. Y después hacerla crecer, como todas las empresas del sector que buscan lo mismo”, aseguró.

También señaló que “la preocupación es muy grande” y que Vicentin es “todo un enjambre de empresas y es difícil entender cómo funciona”.

“Todo eso nos hizo preguntar: ¿cuánto tiempo más podemos mirar esto sin intervenir? Había en el medio un concurso abierto, y en el concurso se anuncia la creación del comité de acreedores externos, y ese comité representa el 40 por ciento de las deudas que tiene Vicentin. La verdad es que me preocupó mucho que esa empresa termine en manos de capitales extranjeros. Tengamos en cuenta que en la Argentina hay siete cerealeras y cuatro de ellas son de capitales extranjeros”, analizó.

Asimismo, Fernández indicó: “Para nosotros ese mercado es muy importante, porque gran parte de las exportaciones vienen por ese lado. Por eso nosotros rescatamos a Vicentin de lo que es un camino seguro al precipicio, que termina con la quiebra o con el pase a manos privadas y capitales extranjeros”.

Diálogo

Fernández contó que, tras el anuncio de hace una semana, recibió el llamado de Sergio Nardelli (CEO de Vicentin). “La propuesta que me hace es que el control de la empresa lo tome YPF. Entonces le expliqué todas las dificultades técnicas y jurídicas que hay para que YPF haga eso, pero nunca me dijo otra cosa más que el Estado se haga cargo de la empresa, porque YPF es el Estado”, reveló.

“(Los dueños) sostienen no haber hecho ninguna irregularidad. Sí me ofrecieron colaborar y ayudar y les dije que me encantaría que lo hagan. Porque si ellos quieren preservar Vicentin, que ayuden a que no sea arrastrada a una quiebra”, sostuvo.

Deuda

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que quiere “evitar el default” y que “la Argentina está haciendo un enorme esfuerzo tratando de concretar una oferta que atienda también el reclamo de los acreedores”. Y aclaró que el objetivo es alcanzar un acuerdo es que “no condicione a la Argentina” de cara al futuro.