Acceso Sur y 27 de Febrero: caos de tránsito por la gran afluencia de camiones en la zona del puerto

Los conductores -algunos viajaron desde Bolivia, incluso- se quejaron de la falta de organización y respuestas ante los reclamos para poder descargar y retornar a sus puntos de origen.

"No hay baños, no tenemos luz, algunos pasamos muchas horas sin comer, no tenemos seguridad. A un colega le robaron la caja de herramientas. Queremos hablar con alguien para tener alguna respuesta", se quejó un camionero oriundo de Cañada Rosquín y que aguardaba para descargar en el puerto tras un interminable viaje desde Bolivia.