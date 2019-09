"Abrimos la caja y no encontramos ni un peso"

Pedro Bustos es un hombre mayor y un histórico del Sindicato de Peones de Taxis (SPT), con 17 años en la institución. Ayer, su cara era de alivio, pero también de desconsuelo ante el triste desenlace que provocó primero su apartamiento como tesorero por parte del ex titular del gremio, Horacio Boix, y luego por la situación institucional que están atravesando los peones de taxi.

"La relación era muy buena con Boix, pero el hombre se empezó a descalibrar. Empezó a tener muchas novias y le comieron el bolsillo", dijo en diálogo con LaCapital.

"Pienso que fue con fondos del sindicato y con el sueldo no se puede hacer una casa en dos días", graficó.

En los últimos tiempos previos a la gran crisis, "con él ya no se podía hablar". Cuando le empezaba a falta el dinero en la caja, "Boix me decía que necesitaba, pero finalmente fue un desastre, hasta que dije que ya no podía ser. Era un gastadero de plata. Si uno está en una tesorería, los demás tiran la bronca".

—¿Se quedó sin caja para pagar los aumentos a los afiliados?

—Claro y después se quedó él con la caja desde abril. Abrimos la caja ahora y no había un peso.

"Nunca me imaginé un desenlace así", se lamentó. Bustos ya declaró ante el fiscal David Carizza que tiene a cargo la denuncia penal.

El escrito solicitaba se tome declaración a Bustos, se colecte documental de la comisión directiva, y en el sindicato se allane el domicilio del denunciado, se efectúe una auditoría contable por parte de peritos oficiales a fin de obtener una idea acabada del monto del perjuicio contra el sindicato de peones.