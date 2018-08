Abren la inscripción a nuevos cursos de capacitación

Desde mañana se abre una nueva preinscripción a las capacitaciones para el trabajo que brinda la Municipalidad. Según aseguraron, el trámite será únicamente de manera online, a través de un formulario que estará disponible a partir de las 9 en la página web del municipio. Se ofrecen 24 talleres, cuyas clases comenzarán en septiembre.

La inscripción a estas 24 capacitaciones estará disponible para aquellos interesados que actualmente no estén participando de otro curso, no hayan sido elegidos para alguno de los que comienzan a la brevedad, o bien los que no quedaron en listas definitivas.

Los cursos involucran una variada oferta de rubros. Hay disponibles capacitaciones de orientación administrativa, gastronómica, textil, cosmética y peluquería, construcción y diversos oficios.

Los cupos son limitados y la inscripción final se realizará por orden de preinscripción. Las listas definitivas se podrán consultar la próxima semana. Las personas que no hayan sido favorecidas quedarán en lista de espera y serán convocadas en caso de que se produzcan vacantes.

Con esta amplia gama de cursos, la Municipalidad busca potenciar habilidades para la inserción laboral. Los requisitos son ser mayor de 18 años y residir en Rosario.