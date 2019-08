La secretaria de Asuntos Sociales de Amsafé Rosario, Paula Nardini, admitió que pese a los avances en mejorar el calefaccionamiento de numerosas escuelas del departamento Rosario con problemas de gas los mismos "no son suficientes" y reclamó al Ministerio de Educación "un plan sistemático de mantenimiento y sostenimiento de las condiciones edilicias de las escuelas".

En declaraciones a La Capital, Nardini se refirió a los abrazos solidarios que "se registraron hoy en las escuelas Nº 107 9 de Julio, en avenida Alberdi y Almafuerte; en la Nº 435 Luis María Drago, de Buenos Aires al 5300, en la Nº 816 Rodolfo Rivarola, de Cullen al 2900, y en la Nº 1279 Brigadier Estanislao López, de Laprida al 6300".

"Esas son escuelas emblemáticas, pero no son las únicas que tienen problemas", señaló la integrante de Amsafé Rosario. "Lo que decimos -amplió- es que si bien a lo largo del año se hicieron intervenciones de parte de Infraestructura Escolar, no fueron suficientes. Estamos a 22 de agosto y nos estamos yendo de un invierno muy crudo y hay escuelas que no tienen solucionado el problema de calefacción".

"Lo que decimos es que algunos establecimientos siguen sin ser un espacio digno para el proceso de enseñanza - aprendizaje".

Y citó luego el caso de la escuela 107, donde la situación es más grave ya que al estar sin gas las autoridades recurrieron a estufas eléctricas para calefaccionar las aulas. "Pero pasó que el cableado no tiene la suficiente capacidad para soportar tantas estufas y el viernes pasado explotó uno de los tableros eléctricos y hubo que evacuar la escuela", comentó Nardini.

"Lo que decimos -destacó Nardini- es que algunos establecimientos siguen sin ser un espacio digno para el proceso de enseñanza - aprendizaje. Nosotros, junto con ATE, le advertimos a principio de año al Ministerio de Educación y mostramos un relevamiento que indicaba que un 25 por ciento de las escuelas no tenían gas y que más de la mitad tenían inconvenientes con el suministro".

abrazo.jpg Virginia Benedetto / La Capital

La gremialista exigió por último al Ministerio de Educación "que haya un plan sistemático de mantenimiento y sostenimiento de las condiciones edilicias de las escuelas. Que no aparezca a partir de las emergencias o los abrazos. Han habido muchos avances durante ese año pero eso fue gracias a la lucha y al apoyo de las comunidades educativas".