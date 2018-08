Abrazo solidario a la escuela Islas Malvinas por falta de gas

La comunidad que rodea a la escuela nº 117 Islas Malvinas, ubicada en España 4596, zona sur de la ciudad, realizará hoy, de 12 a 13, un abrazo solidario a la entidad educativa por la falta de suministro de gas que sufren, sobre todo en las jornadas de bajas temperaturas.

De acuerdo a lo que relatan padres de alumnos que concurren a esa institución, "por una supuesta pérdida de gas, cortaron el suministro y no lo reconectaron nunca". De esa manera los chicos padecen mucho frío, y la gran mayoría no concurre a la escuela los días de bajas temperatura, ya que la entidad no cuenta con otro tipo de calefacción.

Así, docentes, no docentes, maestros, padres y alumnos protagonizarán en el mediodía de hoy un gran abrazo solidario a la escuela Islas Malvinas (España y Uriburu), para poder visibilizar esta problemática.

Vale recordar que durante este mes de agosto, Amsafé Rosario (que nuclea las escuelas públicas) denunció a través de un relevamiento que el 56 por ciento de los colegios tienen problemas con la red del gas. El informe de ese gremio y de ATE (realizado sobre 107 escuelas del departamento Rosario) mostró que el 49 por ciento también sufre inconvenientes eléctricos, y que el 68 por ciento carece de salidas de emergencia habilitadas.